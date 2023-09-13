Isparta'da 42 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Isparta'da çeşitli suçlardan 42 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari şahıs, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, yapılan çalışmalar sonucunda farklı illerde aranan toplam 34 şahıs da yakalandı.