Isparta'da 42 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
Isparta'da çeşitli suçlardan 42 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari şahıs, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, yapılan çalışmalar sonucunda farklı illerde aranan toplam 34 şahıs da yakalandı.
Isparta'da çeşitli suçlardan 42 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yakalandı.
Isparta'da çeşitli suçlardan 42 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari şahıs Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Aranan ŞahıSlar Büro Amirliği ekipleri ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yakalandı. Polisin yakaladığı M.B. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, 1-12 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde haklarında hapis cezası bulunan farklı il ve çeşitli suçlardan aranan toplam 34 şahıs yakalandı. - ISPARTA