Isparta'da 2024 İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Isparta'da 2024 yılının birinci dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, ilçe ve belde Belediye Başkanları, üniversite temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantının açılış konuşmasında, kamu kurum ve kuruluşlarının 2023 yılında Isparta'da uyguladıkları projeler ile ilgili değerlendirmelerin yanı sıra, sorunlar ve çözüm önerilerinin görüşüleceğini söyleyen Vali Baruş, "Koordinasyon kurulunun değerli üyeleri; kamu kurum ve kuruluşlarımız ile belediyelerimizin il yatırım takip sistemine girdikleri verilere göre 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle, 12 aylık dönemde yapılan çalışmaların genel değerlendirmesi şöyledir; 2023 yılında ilimizde kamu kuruluşlarımız ve mahalli idarelerimizce proje bedelleri toplamı 14 milyar 106 milyon 301 bin 840 TL olan 854 adet proje üzerinde çalışılmıştır. Belediyelerimiz 2023 yılı Aralık ayı sonuna kadar proje bedelleri toplamı 1 milyar 149 milyon 472 bin 240 TL olan 155 adet proje üzerinde çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Belediyelerimiz bu projeler için 2023 yılında toplam 962 milyon 601 bin 450 TL ödenek ayırmış, bu ödeneğin de 664 milyon 626 bin 370 TL'sini harcayarak %69 maddi gerçekleşme sağlamışlardır. Bölge müdürlerimizin, daire amirlerimizin ve belediye başkanlarımızın azami gayretleri sarf ettiklerine inanıyorum. Kamu kuruluşlarımız, bundan sonraki çalışmalarında da yatırımlarımızın istenilen seviyeye ulaşması için tüm imkanların seferber edilerek, yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde sorunları çözmeye yönelik projelerin hazırlanmasına, ilimiz ve ilçelerimizin ekonomik ve alt yapı olarak gelişmesine destek vereceklerdir. Yapılan çalışmalarda emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarda da tüm yatırımcı kuruluşlarımızın vatandaşımıza daha etkin hizmet verme anlayışı içinde olacağına inanıyorum" dedi.

Ardından kamu kuruluşları 2023 yılında yapmış oldukları çalışmalar ve önümüzdeki dönemlerde yürütülecek çalışmalarla ilgili sunumlar gerçekleştirerek, koordinasyonu gerektiren konular üzerinde fikir alış verişinde bulundu. - ISPARTA