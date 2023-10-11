Isparta'da 14 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilen 14 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi. Ayrıca, düzensiz göçmenlerden 16'sı yakalandı ve 2'si serbest bırakıldı. İl merkezinde yapılan uygulamalarda ise bin 803 araç incelenerek cezai işlem uygulandı.

Isparta'da ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilen 14 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından Eylül ayı içerisinde il merkezi ve ilçelerde 36 ekip, 160 personel ve 21 noktada yapılan uygulamada 3 bin 859 şahıs sorgulandı. Yapılan çalışmalarda il merkezinde bin 803 araç incelenirken, 20 araca toplam 40 bin 930 TL cezai işlem uygulandı.

Ülkeye yasa dışı yollardan giriş ve vize ihlali yaptıkları tespit edilen 16 düzensiz göçmen ise yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerden 14'ü Geri Gönderme Merkezine gönderilirken, 2 yabancı uyruklu şahıs serbest bırakıldı.

Şehirdeki 2 adli olayda ise Suriye uyruklu M.A.A. isimli şahıs ile K.A. isimli şahsa göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı. - ISPARTA