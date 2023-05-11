Isparta Belediyesi yeni dev GES yatırımı için çalışmalara başladı

Isparta Belediyesi, Senirce ovalarının tepelerindeki atıl durumdaki bölgelere Güneş Enerjisi Santralleri (GES) kurmaya devam ediyor. Elektrik üretimine başlayan 5.6 MW'lık GES'in ardından bu bölgede 1,2 MW'lık GES kurulumunda da son aşamaya gelindi. Yine Senirce ovalarının tepelerine 7,2 MW'lık dev bir GES kurulumu için de hafriyat çalışmaları başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediyenin en önemli yatırımlarından birisinin GES olduğunu belirterek, "GES'ten elde edeceğimiz gelirlerle şehrimize, geleceğimize çok daha farklı yatırımlar kazandırmak istiyoruz" dedi.

Isparta Belediyesi, yenilenebilir enerji alanındaki enerji yatırımlarını artırarak devam ettiriyor. Isparta Belediyesi Senirce ovalarının tepelerinde 500 bin metrekarelik alanın yenilenebilir enerji yatırımları için tahsisini almış, ilk etapta 100 bin metrekarede 5,6 MW'lık Güneş Enerjisi Santrali kurarak, elektrik üretimine başlamıştı. Aynı bölgede 1,2 MW'lik GES kurulumunda da son aşamaya gelindi. Böylelikle kısa sürede bu bölgede güneş enerjisinden elektrik üretimi 6,8 MW'a çıkmış olacak. 7,2 MW'lık GES'in hizmete girmesiyle güneşten elektrik üretimi bu alanda 14 MW'a çıkacak. ISBAŞ Bims Blok Fabrikası'nın çatısına kurulan GES ile birlikte Isparta Belediyesi'nin GES'ten elektrik üretimi toplam 15 MW'a ulaşacak.

Isparta Belediyesi, Senirce ovalarının tepelerine yeni dev bir GES yatırımına daha başlıyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in hedef koyduğu 25 MW'lik GES yatırımlarının 2.hamlesi olarak bu bölgede 90.000 metrekarelik alanda 7,2MW'lik GES kurulumu için gerçekleştirilen ihalenin ardından yüklenici firma çalışmalarına başladı. GES'in kurulacağı alanda hafriyat ve altyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 7.2 MW'lik GES'in kurulacağı alanda çalışmaları yerinde inceledi, çalışmalara ilişkin yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Belediyesi'nin en önemli yatırımlarından birisinin güneş enerjisi santralleri olduğunu belirtti. Güneş enerjisi santrallerini Senirce ovalarının tepelerinde atıl durumda, faydasız arazilerde kurmaya başladıklarını, bu bölgede 500 bin metrekare alanı kiraladıklarını ifade etti. Yeni yatırımla birlikte yaklaşık 200 dönüm arazide güneşten elektrik üretimi gerçekleştirmiş olacaklarını söyleyen Başkan Başdeğirmen, "Şuanda başlamış olduğumuz 7,2 MW'lık 2. etap çalışmamızın ekim ayı sonu gibi üretime başlamasını hedefliyoruz. Bu bizim geleceğimizdir. Bizden sonra göreve gelecek yönetimlere uzun yıllar hizmet edecek ve büyük bir gelir kaynağı olacak bir yatırım. Sadece bugünü değil bundan sonra ki on yılları düşünen bir proje olarak gündeme aldık, yarısını başardık. İkinci yarısı için de çalışmalara başladık. Yaklaşık 6 ayda geri kalan kısmını tamamlayacağız" dedi.

Yatırımları gördükçe çok mutlu olduğunu ve gururlandığını kaydeden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Yapılan bu çalışma şehrimizdeki tüm vatandaşlarımıza hitap eden bir çalışma. Buradaki gelir Isparta'da yapılan yatırımların her şekline uygulanabilecek bir gelir. Elektriğimize mahsup edilen kısmını elektrik ücreti ödemeden mahsup şekliyle karşılayabileceğimiz bir kısım olacak. Bu büyük yatırım şehrimize yapılan en önemli yatırımlardan birisi. Şehrimize yaptığımız diğer yatırımlarla beraber burası da gelir getiren bir yatırım olarak yapılıyor. Yıllık bazda düşündüğünüzde buradan gelecek olan gelir her yıl şehrimize çok daha farklı ve güzel yatırımlara sebep olacaktır" ifadelerinde bulundu.

Hedeflerinin 25 MW'lık Güneş Enerjisi Santrali olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, son yatırımlarla 15 MW'lık GES'in tamamlanacağını söyledi. Başkan Başdeğirmen, "İnşallah 10 MW'lık GES daha yaparak şehrimize 25 MW'lık GES hediye etmiş olacağız. Yeni yatırımımız bittikten sonra yıllık ortalama 100 milyon lira civarında bir gelirimiz olacak. Şehrimize kalıcı yatırımlar yapabilmek bir idareci olarak beni mutlu ediyor. Meclis üyelerimiz de bu konuya destek veriyorlar. Belediye başkan yardımcılarımız ve personelimizle bu güzel yatırımları yapmak için emek veriyoruz. Bu emeğin karşılığının ne olduğunu bilerek yapıyoruz. Bu hafta 7 tane ihale yaptık. O kadar çok ihale yapıyoruz ki, en önemlilerinden birisi güneş enerjisi santralleri. İnşallah bu gelirlerle çocuklarımızın geleceğini çok daha aydınlık bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Şehrimizin birçok ihtiyacını karşılayacağını umut ediyoruz. 25 MW hedefine ulaşırsak ayda 12.5 milyon lira yılda da toplam 150 milyon lira gibi bir gelirimiz olacak. Yıllık 150-160 milyon liralık elektrik giderimizin tamamını GES'ten karşılayarak, o parayı şehrimizde farklı yatırımlarda kullanma imkanımız olacak. Isparta'mıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - ISPARTA