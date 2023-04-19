Isparta Belediyesi Bayrama hazır

Isparta Belediyesi vatandaşların Ramazan Bayramı tatilini rahat bir şekilde geçirebilmeleri amacıyla gerekli tüm tedbirlerini aldı. Bayramın 1 ve 2. günü toplu ulaşım ücretsiz olurken, bayram süresince hizmet verecek nöbetçi fırınlarda belirlendi.

Isparta Belediyesi cuma günü başlayacak olan Ramazan Bayramı dolayısıyla, bayram öncesi, sırası ve sonrası için bir dizi tedbirler aldı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, vatandaşların rahat ve huzurlu bir ortamda bayramlarını geçirebilmeleri amacıyla bir takım tedbirlerin alındığını ve belediye olarak 24 saat esasına göre çalışmaların devam edeceğini, vatandaşların hizmetlerini aralıksız olarak alabileceklerini dile getirdi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ramazan Bayramı dolayısıyla tatil sürecinde alınan tedbirler ve uygulamalarla ilgili bilgiler verdi. Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramın 1. ve 2. günleri halkın ulaşımını sağlayan halk otobüsleri ücretsiz olacak. Birinci gün seferler saat 09.00, ikinci gün 08.30 ve bayramın son günü saat 08.00'da başlayacak ve her zaman olduğu gibi seferler 23.30'da son bulmuş olacak.

Mezarlıklara ücretsiz ulaşım

Isparta Belediyesi bu bayramda da vatandaşların ebediyete irtihal eden yakınlarını kabristanlıklarda ziyaret edebilmeleri amacıyla Kavaklı Camii önünden ücretsiz otobüs kaldırma çalışmasını devam ettiriyor. Buna göre Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü ikindi namazının ardından Garnizon Şehitliği, Halife Sultan ve Asri Mezarlıklara ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek. Zabıta Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü 24 saat esasına göre çalışmalarını aralıksız sürdürecek. - ISPARTA