Isparta Belediye Başkanı Esnafı Dinledi

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, aşağı Mahrukatçılar Sitesi esnafıyla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Esnaf, Başdeğirmen'e teşekkür ederek üreten bir belediye başkanına sahip olduklarını belirtti.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, aşağı Mahrukatçılar Sitesi esnafıyla bir araya geldi, talep ve önerilerini dinledi. Esnaf, kendilerini dinleyen Başkan Başdeğirmen'e teşekkür ederken, "Üreten bir belediye, üreten bir belediye başkanına sahibiz. Çalışkan bir kardeşimiz var. Bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor" dedi.

Belediye Başkanı Başdeğirmen, esnaf buluşmalarıyla onların talep ve önerilerini dinliyor, yapılması gerekenlerle ilgili istişarelerde bulunuyor. Başdeğirmen, esnaf buluşmalarına Davraz Mahallesi'nde bulunan aşağı Mahrukatçılar Sitesi ile devam etti. Esnaf buluşmasında belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri ve Davraz Mahallesi Muhtarı Coşkunt Kunt da yer aldı. Başdeğirmen, göreve geldiği günden bu yana sürekli olarak esnaf buluşmaları yaptığını, aşağı Mahrukatçılar Sitesi'ne de dördüncü kez toplantı için geldiğini söyledi. Esnaf buluşmalarında esnafların bulunduğu bölgelerdeki aksaklıkları giderdiklerini ve sohbet şeklinde şehir adına güzel sonuçlar aldıklarına değinen Başkan Başdeğirmen, "İnşallah bu toplantılar hepimize faydalı olur" dedi.

Esnaf tek tek söz alarak talep, istek ve önerilerini Belediye Başkanı Başdeğirmen'e iletti. Bir esnaf, şehirde sanayi siteleri oluşturulması yönünde bir çalışma yapılıp, yapılamayacağını belirterek, "Belediyemiz olarak diğer sanayisi kalkınmış olan Konya, Kayseri gibi sanayi sitelerinin ayrılarak, mekanları geniş tutularak, esnafları rahatlatacak bir çalışmanız olacak mı?" diye sordu. Başkan Başdeğirmen, Isparta Belediyesi'nin işyerleriyle alakalı en çok çalışmayı son 4 yıl içerisinde yaptığını belirtti. Başdeğirmen, "Bunlardan bir tanesi Gül 2'yi tamamladık. Orada 450 dükkanlık yerimiz hazır. Önümüzdeki günlerde temelleri atılacak. TOKİ, Gül 2'nin yanında 271 tane işyerini ayarladı İlk İş Yerim adı altında bir işyeri sitesi kuruyor. Ayrıca buradaki Mahrukatçılar Sitesi alanından doğmuş yeni bir Mahrukatçılar Sitesi alanı vardı. Uzun yıllar mücadele edildi. Onun da planını, 18'ini yapmak bize nasip oldu. Orada da yeni bir site oluşacak inşallah" dedi.

Yukarı Mahrukatçılar Sitesi esnaf buluşmasında bir esnafın, orası için 'burası merkezde kaldı" dediğini aktaran Başkan Başdeğirmen, "'İlavus tarafından bir yer bulunması halinde yeni bir kooperatif kurarak yeni bir yer yapabilir miyiz' dediler. Tabii kooperatifinizi oluşturun, üyelerinizi yapın, yerinizi bulun, çalışmalara başlayalım, dedim. Bunlar uzun soluklu yürüyüş yolları. Bu çalışmalar biraz uzun süre alıyor. Oradaki sitenin içerisine de girebilirsiniz. Geleceğe yönelik bugünden bir şeyler yapmak zorundayız" ifadelerinde bulundu.

Esnaf, kendilerinin talep ve önerilerini dinleyen Başdeğirmen'e teşekkür etti ve "Bizleri dinlediniz. Taleplerimizle ilgili yapacaklarınızdan en ufak şüphemiz yok. Üreten bir belediye, üreten bir belediye başkanına sahibiz. Çalışkan bir kardeşimiz var. Bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor" dedi.

Esnafa teşekkür eden Başdeğirmen, hayırlı işler ve bol kazanç dileklerini iletti. - ISPARTA