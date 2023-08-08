İspanya Yüksek Seçim Kurulu, PSOE'nin geçersiz oyların yeniden sayılması talebini reddetti

İspanya Yüksek Seçim Kurulu, Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) geçen ay yapılan genel seçimlerde Madrid'deki geçersiz oyların yeniden sayılması talebini reddetti. PSOE, Madrid'de son vekil koltuğunun az bir oy farkla Halk Partisi'ne (PP) gitmesi ve PP'nin yurt dışındaki oylardan dolayı bir adet fazla koltuk elde etmesinden ötürü şehirdeki yaklaşık 30 bin geçersiz oyun yeniden tek tek sayılmasını talep etmişti.

İspanya Yüksek Seçim Kurulu, Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) geçen ay yapılan genel seçimlerde Madrid'deki geçersiz oyların yeniden sayılması talebini reddetti.

İspanya Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, 23 Temmuz'daki genel seçimlerde "usulsüzlük" tespit edilmediği belirtildi.

Açıklamada, PSOE'nin Madrid'deki yaklaşık 30 bin geçersiz oyun yeniden sayılması teklifinin reddedildiği bildirildi.

PSOE, Madrid'de son vekil koltuğunun az bir oy farkla Halk Partisi'ne (PP) gitmesi ve PP'nin yurt dışındaki oylardan dolayı bir adet fazla koltuk elde etmesinden ötürü şehirdeki yaklaşık 30 bin geçersiz oyun yeniden tek tek sayılmasını talep etmişti.

İspanya'nın aşırı sağ görüşlü Vox partisi, dün erken genel seçimlerde en fazla oyu alan PP Lideri Alberto Nunez Feijoo'ya, koşulsuz desteğini açıklamıştı.

İspanya'da 23 Temmuz'da yapılan erken genel seçimler sonunda hiçbir siyasi parti ve sol ya da sağ blok meclis çoğunluğunu elde edememişti.