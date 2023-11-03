İspanya ve Brezilya, Orta Doğu için Barış Konferansı düzenlemeyi planlıyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva, İsrail ve Filistin sorununda iki devletli çözümü hayata geçirecek uluslararası bir 'Orta Doğu için Barış Konferansı' organize edilmesi hususunda hemfikir olduklarını açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva, İsrail ve Filistin sorununda iki devletli çözümü hayata geçirecek uluslararası bir "Orta Doğu için Barış Konferansı" organize edilmesi hususunda hemfikir olduklarını açıkladı.

İspanya Başbakanı Sanchez, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail-Filistin çatışması ile Avrupa Birliği (AB) ve Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında olası bir anlaşma yapılmasına ilişkin Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

Sanchez, " Orta Doğu'daki şiddet sarmalına da değindik. Sivil halkın acılarını hafifletmek ve iki devletli çözümü hayata geçirecek uluslararası bir barış konferansı düzenleme yolunda ilerlemek için Brezilya ve İspanya olarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İspanya, 26-27 Ekim'de Brüksel'de yapılan son AB Konseyi Zirvesi'nde, 6 ay içinde Orta Doğu için Barış Konferansı düzenlenmesi önerisini getirmiş ve bunun için Birleşmiş Milletler'de lobi çalışmaları başlatmıştı.

Sanchez ayrıca İspanya'nın yürüttüğü AB dönem başkanlığında AB ile MERCOSUR arasındaki anlaşmanın yıl sonundan önce imzalanmasını istediklerini kaydetti.