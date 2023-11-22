İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Belçika Başbakanı Alexander de Croo, uluslararası barış konferansı düzenlenmesine zemin hazırlamak amacıyla İsrail, Filistin ve Mısır'ı ziyaret edecek. Ziyarette, insani ateşkes, insani yardımın ulaştırılması ve uluslararası barış konferansı gibi konular öncelikli olarak ele alınacak.

İspanya ve Belçika Başbakanları İsrail, Filistin ve Mısır'ı Ziyaret Edecek

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Belçika Başbakanı Alexander de Croo, olası bir uluslararası barış konferansı düzenlenmesine zemin hazırlayabilmek amacıyla diplomasi trafiğini başlatmak için 23-24 Kasım'da İsrail, Filistin ve Mısır'ı ziyaret edecek.

Ziyarete ilişkin İspanya Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilerde, Sanchez ve de Croo'nun yarın sabah Kudüs'te ilk olarak İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ikili görüşme yapacağı belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) ülkesinden iki başbakanın, 7 Ekim'de saldırıya hedef olan bir yeri ziyaret etmesi, öğleden sonra Ramallah'a geçerek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de görüşme yapması öngörülüyor.

Sanchez ve de Croo 24 Kasım'da ise başkent Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile ayrı ayrı görüşme yapacak.

İki başbakan son olarak Refah Sınır Kapısı'na giderek temaslarını sonlandıracak.

Yıl sonuna kadar İspanya'nın üstlendiği AB dönem başkanlığının 1 Ocak'tan itibaren Belçika'ya geçmesinden dolayı Sanchez ve de Croo'nun İsrail, Filistin ve Mısır'ı kapsayan ziyaretleri Birlik içinde de destekleniyor.

İspanya ve Belçika başbakanları, ziyaretlerinde İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulmasını hedefleyen "insani ateşkes", bölgeye insani yardımın ulaştırılmasının garanti edilmesi ve uluslararası barış konferansı için zemin hazırlanması konularını öncelikli olarak gündeme getirecek.

İspanya Başbakanı Sanchez'in girişimi olan, İsrail ve Filistin meselesinde çözüm arayışına odaklanmayı hedefleyen uluslararası barış konferansının 5 ay içinde organize edilmesi öngörülürken, İspanya'ya göre AB, Arap Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinin de olduğu 84 ülke buna destek veriyor.

ABD, İsrail, Almanya gibi ülkeler şimdilik sessiz kalarak bu girişime açık destek vermiyor.

İspanya'da yeni kurulan sol koalisyon hükümeti önceliğinin Filistin devletinin tanınması olacağını açıklasa da diplomatik kaynaklar İspanya'nın bunu tek taraflı olarak yapmaya yanaşmadığını, diğer AB ülkelerinden de benzer yönde adım atması için çalışıldığını vurguluyor.

Ayrıca şimdiye kadarki açıklamalarında, Hamas'ın İsrail'e yaptığı saldırıyı kınayıp, kendini savunma hakkı olmasına rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sert şekilde eleştiren Sanchez'in, Herzog ve Netanyahu ile görüşmesinde daha yumuşak ifadeler kullanması bekleniyor.

İspanya Başbakanı'nın, İsrailli liderlere "İsrail'in her zaman kendini savunma hakkı olmasına karşın Gazze'de sivilleri hedef alan güçlü ve ağır saldırıları kınamaya devam edeceklerini, çok yüksek sayılara ulaşan ve ayrım gözetmeyen sivil ölümlerinin kabul edilemez olduğunu" vurgulayacağı ifade ediliyor.