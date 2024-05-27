İspanya, Ukrayna'ya 1 Milyar Euro Askeri Yardımda Bulunacak

İspanya ve Ukrayna'ya arasında imzalanan Güvenlik İşbirliği Anlaşması çerçevesinde, Madrid bu yıl Kiev'e 1 milyar euro askeri yardımda bulunacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İspanya'nın başkenti Madrid'e gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde ülkenin Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi. Zelenskiy ve Sanchez görüşmenin ardından iki ülke arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması imzaladı.

Anlaşma çerçevesinde iki ülke, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hukuka aykırı ve gerekçesiz askeri saldırısını kınadıklarını yeniden teyit etti. Rusya'nın, 1991 yılı itibarıyla uluslararası kabul görmüş Ukrayna sınırları içerisindeki tüm askeri güçlerini derhal, tam ve şartsız olarak geri çekmesi yönündeki çağrının yinelendiği anlaşma metninde, Rusya'nın Ukrayna'daki geniş çaplı işgalinin uluslararası hukuka aykırı olduğu, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bir tehdit oluşturduğu vurgulandı. İspanya'nın, Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz desteği yeniden teyit edilerek, İspanya'nın Ukrayna'ya askeri, teknik, savunma, diplomatik, insani, hukuksal, iç güvenlik, ekonomik ve mali alanlarda destek sağlayacağı belirtildi.

Beş milyar euro ek yardım

İspanya'nın Rusya'nın Şubat 2022'de saldırılarının başlamasından bu yana Ukrayna'nın güvenlik ve savunma güçlerini desteklemek için askeri yardımda bulunduğuna dikkat çekilen belgede, İspanya'nın Avrupa Birliği ve NATO ile yakın işbirliği içinde, Ukrayna'nın meşru meşru müdafaa hakkını kullanmaya devam etmesine katkıda bulunmak ve savunma güçlerinin modernleştirilmesine yardımcı olmak için askeri iş birliklerini sürdüreceği kaydedildi. Anlaşma çerçevesinde İspanya'nın bu yıl Ukrayna'ya 1 milyar euroluk askeri yardım sağlayacağı vurgulanarak, Ukrayna'nın İspanya tarafından sağlanan askeri yardımı yalnızca Birleşmiş Milletler Antlaşması'na uygun olarak kullanacağı ifade edildi. İspanya ayrıca Avrupa Barış Fonu kapsamındaki Ukrayna Yardım Fonu aracılığıyla 2024-2027 dönemi için ek 5 milyar euro yardımda bulunmayı taahhüt etti. - MADRİD