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İspanya Sosyal Haklar Bakanı İsrail Başbakanı Netanyahu'yu savaş suçlarından yargılanması gerektiğini söyledi

İspanya Sosyal Haklar Bakanı Ione Belarra, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları planlı bir soykırım olarak nitelendirerek, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun savaş suçu işlediğini ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerektiğini belirtti. Belarra, ABD ve AB'yi İsrail'in savaş suçlarına ortak olmakla suçladı ve İspanya hükümetini Netanyahu'nun savaş suçlarının soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne dilekçe verme konusunda işbirliği yapmaya çağırdı.