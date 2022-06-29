İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen NATO Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesinin ardından yayınlanan ortak bildiride, "Bugün Finlandiya... İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen NATO Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesinin ardından yayınlanan ortak bildiride, "Bugün Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya üye olmaya davet etmeye ve katılım protokollerini imzalamaya karar verdik" denildi. İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen NATO Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesinin ardından yayınlanan ortak bildiride, "Bugün Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya üye olmaya davet etmeye ve katılım protokollerini imzalamaya karar verdik" denildi. - MADRİD İhlas Haber Ajansı / Politika Finlandiya Hükümet İspanya Madrid Politika Haberler

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