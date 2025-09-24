Haberler

İspanya Kralı Felipe 80. BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "İsrail hükümetinin Gazze'deki eylemlerini anlamakta zorlanıyoruz ve bundan derin acı duyuyoruz. Bu yüzden haykırıyoruz ve talep ediyoruz: Bu katliamı derhal durdurun" dedi. - NEW YORK

