İspanya Kralı Felipe 80. BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "İsrail hükümetinin Gazze'deki eylemlerini anlamakta zorlanıyoruz ve bundan derin acı duyuyoruz. Bu yüzden haykırıyoruz ve talep ediyoruz: Bu katliamı derhal durdurun" dedi. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika