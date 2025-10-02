Haberler

İspanya, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Müdahalesine Tepki Gösterdi

Güncelleme:
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Gazze Şeridi'ne insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na yapılan müdahale nedeniyle İsrail'in Madrid Maslahatgüzarı Dana Erlich'i bakanlığa çağırdığını açıkladı. Filoda 65 İspanyolun bulunduğu bildirildi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Küresel Sumud Filosu'na yapılan müdahaleler nedeniyle İsrail'in Madrid Maslahatgüzarı Dana Erlich'i bakanlığa çağırdığını bildirdi.

Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukayı kırmak ve bölgeye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki çok sayıda gemi ve tekne İsrail askerleri tarafından alıkonuldu. Dünya genelinde tepkiyle karşılanan İsrail müdahalesine İspanya'dan da cevap gecikmedi. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares yaptığı açıklamada, İsrail'in Madrid Maslahatgüzarı Dana Erlich'i bakanlığa çağırdığını belirterek, filoda 65 İspanyol'un bulunduğunu aktardı. - MADRİD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
