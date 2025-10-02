İspanya, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Müdahalesine Tepki Gösterdi

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Küresel Sumud Filosu'na yapılan müdahaleler nedeniyle İsrail'in Madrid Maslahatgüzarı Dana Erlich'i bakanlığa çağırdığını bildirdi.

Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukayı kırmak ve bölgeye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki çok sayıda gemi ve tekne İsrail askerleri tarafından alıkonuldu. Dünya genelinde tepkiyle karşılanan İsrail müdahalesine İspanya'dan da cevap gecikmedi. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares yaptığı açıklamada, İsrail'in Madrid Maslahatgüzarı Dana Erlich'i bakanlığa çağırdığını belirterek, filoda 65 İspanyol'un bulunduğunu aktardı. - MADRİD