İspanya Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'e Silah Ambargosu Çağrısı

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, " İsrail'in dünyadaki en büyük ticari ortağı Avrupa Birliği'dir. Avrupalı ortaklarımızla, bu savaş devam ettiği sürece İsrail'e silah satmamaları için silah ambargosu uygulamalıyız" dedi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada İsrail- İran arasındaki gerginliğin azalmasına ilişkin bir işaret göremediklerini söyledi. Albares ayrıca İsrail'e silah ambargosu uygulanması çağrısında bulunarak "İsrail'in dünyadaki en büyük ticari ortağı Avrupa Birliği'dir. Avrupalı ortaklarımızla, bu savaş devam ettiği sürece İsrail'e silah satmamaları için silah ambargosu uygulamalıyız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca nükleer programı konusunda İran ile diyaloğun yeniden başlatılması çağrısında bulunan Albares, AB'nin, Rusya'nın 2022'de Ukrayna saldırıları sonrasında olduğu gibi barışı sağlamak için harekete geçmesini istediğini söyledi. - MADRİD