İspanya Dışişleri Bakanı: İsrail ve Filistin'de barış için uygun koşullar yok

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Başbakan Pedro Sanchez'in ortaya attığı uluslararası barış konferansı için şu anda İsrail ve Filistin'de uygun koşulların olmadığını söyledi.

Akdeniz'e kıyısı olan 9 Avrupa Birliği (AB) ülkesini bir araya getiren MED-9 adlı grubun Dışişleri Bakanları, AB dönem başkanlığını yürüten İspanya'nın ev sahipliğinde Madrid'de toplandı.

İspanya'da kurulan azınlık sol koalisyon hükümetinde bir kez daha Dışişleri Bakanı olan Albares, düzenlediği basın toplantısında, "İspanya hükümeti Orta Doğu'da barış için çalışmayı asla bırakmayacaktır. 7 Ekim'in bir daha tekrarlanmaması için İsrail'in güvenliği ile Filistin'de sivil halkın korunması garanti altına alınmalıdır." dedi.

İsrail ve Filistin'de iki devletli çözüm temeline dayanan uluslararası barış konferansının İspanya'nın bir girişimi olduğunu, bunun AB ve Arap Ligi tarafından da üstlenildiğini kaydeden Albares, İsrail ve Filistin arasındaki durum normalleşmeden ne İspanya'nın ne de AB'nin tek başına bu konferansı düzenleyemeyeceğini kaydetti.

"İsrail'in güvenliğinin, Filistinli sivillerin de korunmasının garanti edilmesi gerektiğini" savunan İspanya Dışişleri Bakanı Albares, şu ifadeleri kullandı:

"Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarını tüm Avrupa kınadı ve İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu belirtti. Ama bu uluslararası hukuka uyarak olmalı. İnsani yardımlar girmeli. Rehinelerin tamamı serbest bırakılmalı. AB'nin tüm bu unsurlar hakkında aynı kuvvetle konuşmakta neden bu kadar çekingen kaldığını biz de kendi aramızda konuşuyoruz."

İsrail ile Hamas arasında esirlerin takas edilmesini öngören insani ara için "olağanüstü bir haber" değerlendirmesini yapan Albares, İsrail ve Filistin'e barış ve istikrar sağlayacak uluslararası barış konferansını herkesin desteklediğini ancak bunun için koşulların henüz uygun olmadığını, ilk olarak kalıcı bir ateşkes ilan edilmesini, sonrasında konferansın gündeme gelebileceğini söyledi.

Albares, "İsrail ve Filistin'de 7 Ekim'den bu yana 17 bin kişinin öldürülmesi tahammül edilemeyecek kadar korkunç bir şey. Her x yılda bir bunu yaşayamayız." dedi.

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, 27 Kasım'da Barselona'da yapılacak Akdeniz için Birlik Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, İsrail ve Filistin meselesinin bir kez daha kapsamlı olarak ele alınacağını ifade etti.

Malta Dışişleri Bakanı Borg: "İsrail ve Filistin arasındaki çatışma özel bir durum"

Diğer yandan MED-9 dönem başkanlığını yürüten Malta'nın Dışişleri Bakanı İan Borg da "İsrail ve Filistin arasındaki çatışma özel bir durum. Yaşanan her yeni olayda burada kimi destekleyeceğiz diye tartışamayız. Bu önemli değil. Bu Real Madrid veya Atletico Madrid'i tutmak gibi bir şey değil. Kim haklı veya değil, kim iyi ya da kötü meselesi değil. Önemli olan hukuk devletinin gereklerini yerine getirip, BM bünyesi altında alınan kararların uygulanmasıdır. Bizlerin AB içinde AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in söylediklerini izlemesi gerekir. Tabii ki her kurumun, her ülkenin başındakiler de kendi görüşlerini iletecektir." değerlendirmesini yaptı.