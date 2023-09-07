İspanya'da Yakalanan Muhammed Yakut İçin İade Talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada suç içerikli video paylaşımları yaptığı tespit edilen ve kırmızı bültenle aranırken İspanya'da yakalanan Muhammed Yakut için iade talebinde bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada suç içerikli video paylaşımları yaptığı tespit edilen ve kırmızı bültenle aranırken İspanya'da yakalanan Muhammed Yakut için iade talebinde bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde sosyal medyada suç içerikli video paylaşımları yaptığı belirlenen Muhammed Yakut'un tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılarak, kırmızı bülten talebinde bulunulmuştu. Yakut hakkında 'nitelikli yağmaya teşebbüs' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' suçlarından tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmış, ayrıca savcılıkça şüpheli Yakut hakkında kırmızı bülten formu düzenlenerek, Adalet Bakanlığının ilgili birimine gönderilmişti.

Söz konusu talebe ilişkin İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonucu İnterpol Genel Sekreterliği Yakut hakkında kırmızı bülten kararını yayımlanmıştı. Öte yandan şüpheli Yakut'un yer tespitinin yapılarak Türkiye'ye iadesi amaçlı tutuklanması için başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin İnterpol birimleriyle iletişime geçildiği öğrenilmişti.

İade talebinde bulunuldu

Konuya ilişkin şüpheli Yakut, geçtiğimiz günlerde İspanya'da yakalanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yakalanan Yakut için İspanya'dan Türkiye'ye iade talebinde bulundu. - İSTANBUL