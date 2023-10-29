İspanya'da Vox Partisi, Katalan siyasi partilerle müzakere edilen af yasasına karşı gösteri düzenledi

İspanya'da aşırı sağ görüşlü Vox Partisi, Katalan siyasi partilerle müzakere edilen af yasası girişimine karşı Madrid'de gösteri düzenledi. Gösteride, Katalonya'da düzenlenen bağımsızlık referandumu ardından hüküm giyen ya da hukuki süreç devam eden Katalan siyasetçilere olası bir af getirilmesine tepki gösterildi.

İspanya'da aşırı sağ görüşlü Vox Partisi, 23 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin ardından kurulmak istenen azınlık sol koalisyon hükümetinin ayrılıkçı Katalan siyasi partilerle müzakere ettiği af yasası girişimine karşı Madrid'de gösteri düzenledi.

Başkent Madrid'deki Colon Meydanı'nda yapılan ve aşırı sağ sempatizanı 62 sivil toplum kuruluşunun da destek verdiği gösteride, 1 Ekim 2017'de Katalonya'da düzenlenen yasa dışı bağımsızlık referandumu ardından hüküm giyen ya da haklarındaki hukuki süreç devam eden Katalan siyasetçilere olası bir af getirilmesine tepki gösterildi.

Vox Partisi lideri Santiago Abascal, burada yaptığı konuşmada, Katalan siyasi partilerle müzakere yürüten Başbakan ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez'i " İspanya'nın özgürlüklerini tehdit etmek, demokrasisine darbe yapmakla" suçladı.

Abascal, "Sanchez, meşru yasaları çiğnemek için İspanya'nın adını ağzına almaya yeltenme. Eğer bunu yaparsan, Puigdemont'un (İspanyol yargısından kaçarak Belçika'ya giden eski Katalonya özerk hükümet başkanı) yanında Waterloo'da kendine bir yer ayırtman iyi olur." dedi.

Diğer yandan İspanya'da mevcut durumda birinci parti olan ancak hükümeti kurmak için güvenoyu alamayan sağ görüşlü Halk Partisi (PP) de olası bir af yasası çıkartılmasına karşı Malaga kentinde miting düzenledi.

PP lideri Alberto Nunez Feijoo, İspanyol solunu anayasaya karşı gelmekle suçladı.

İspanya'da 23 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin ardından azınlık hükümeti kurmak isteyen PP lideri Feijoo, 27 ve 29 Eylül'de yapılan oylamalarda Mecliste güvenoyu alamamıştı.

Kral 6. Felipe tarafından hükümeti kurma görevini alan mevcut başbakan ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez, sol partileri ittifakı Sumar ile azınlık koalisyon hükümeti kurmak için 24 Ekim'de Sumar lideri Yolanda Diaz ile bir protokole imza atmıştı.

PSOE ve Sumar'ın Meclisten güvenoyu alabilmeleri için ayrılıkçı Katalan ve Bask siyasi partilerin dışarıdan destek vermeleri gerekiyor.

Katalan siyasi partiler bu destek için af yasası çıkartılmasını şart koyuyor.

İspanya'da 27 Kasım'a kadar hükümet kurulamazsa Meclis feshedilerek bir kez daha erken seçim kararı alınacak.