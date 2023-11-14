İspanya'da sağ görüşlü parti, Katalanlara af yasa tasarısına karşı AB müdahalesi istedi

İspanya'da sağ görüşlü Halk Partisi (PP), ayrılıkçı Katalanlara af getirilmesini içeren yasa tasarısına karşı çıkarak Avrupa Birliği'nin (AB) müdahalesini istedi. PP lideri Alberto Nunez Feijoo, partisinin merkez binasında yaptığı açıklamada, Katalanlara af yasa tasarısıyla ilgili atacakları adımları ve AB'nin müdahalesini talep etti.

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti kurulması için meclise sunulan ayrılıkçı Katalanlara af getirilmesini içeren yasa tasarısına karşı çıkan sağ görüşlü Halk Partisi (PP), bunun engellenmesi için Avrupa Birliği'nin (AB) müdahalesini istedi.

PP lideri Alberto Nunez Feijoo, aralarında Anadolu Ajansının (AA) da olduğu Madrid'deki bir grup yabancı gazeteciyi, partisinin merkez binasında kabul ederek, ayrılıkçı Katalanlara af yasa tasarısıyla ilgili atacağı adımları açıkladı.

"HelpSpain" ( İspanya'ya yardım) başlığıyla başlattıkları girişim hakkında bilgi veren Feijoo, mecliste 16 Kasım'da yapılacak güven oylamasında azınlık sol koalisyon hükümetinin kurulmasını af karşılığında dışarıdan destek almak için Katalonya'daki ayrılıkçı siyasi partilerle anlaşan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri ve mevcut Başbakan Pedro Sanchez'i hedef aldı.

Sanchez'in 23 Temmuz'daki erken genel seçim öncesinde verdiği demeçlerde, ayrılıkçı Katalanlara olası bir affa "anayasaya aykırı" olduğu için karşı çıktığını, bağımsızlık referandumunu reddettiğini hatırlatan Feijoo, Sanchez'in şu anda "İspanyol halkına karşı seçim sahtekarlığı yaptığını, meşruluğu olmadığını ve ülkenin tekrardan seçime gitmesi gerektiğini" savundu.

" İspanya, iyi ki Avrupa Birliği'nde. Eğer başka bir kıtada olsaydı neler olacağını düşünmek bile istemiyorum." diyen Feijoo, "AB'nin hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkelerine çok sadık olduğunu, bunu riske atan ülkelere müdahale ettiğini ve şimdi sıranın maalesef İspanya'ya geldiğini" ifade etti.

PP lideri, "AB, hukuk devletinin ilkelerini bozan Romanya, Polonya ve Macaristan'a karşı geçmişte aldığı kararları şimdi İspanya için almalıdır. AB, hukukun üstünlüğünde çifte standart uygulayamaz. Hiçbir Avrupa ülkesi, yasaların İspanya'da olduğu gibi, bu şekilde çiğnenmesine müsaade edemez." değerlendirmesinde bulundu.

İspanya'da hakim ve savcıların büyük çoğunluğunun af yasa tasarısına karşı çıktığını, Yüksek Mahkeme'nin gerekli itirazları AB mahkemelerine yapacağını belirten Feijoo, "İspanya'daki hukuk devleti tartışmalarının Avrupa Parlementosu'na da taşınacağını" söyledi.

"İspanya'yı bölmek için yasa dışı referandumlar yapan ve bundan dolayı hüküm giyen Katalan siyasetçilerin hiçbir pişmanlık duymadan ve aynı suçları bir daha işlemelerine hak tanınacak şekilde affedileceğini" kaydeden Feijoo, "Yolsuzluk ve terörizm suçlarından hüküm giymiş bağımsızlıkçı Katalanlara af getirilmeye çalışılması, antidemokratik, anayasaya aykırı, yargının yetkisini kısıtlayan ve diktatör (Francisco) Franco dönemini andıran bir girişimdir." dedi.

PP'nin İspanya'daki 17 özerk yönetiminden 11'inde iktidarda olduğunu, Senato'da çoğunluğa sahip olduğunu aktaran Feijoo, "İspanya'nın yüzde 70'inde iktidardayız. Seçimlerden birinci parti olarak çıktık. İspanya'da hukuk devletinin korunması için tüm mekanizmaları kullanacağız. Yasaların uygulanmadığı bir demokrasi olamaz." şeklinde konuştu.

İlk adımını bugün atan PP, Senato'daki çoğunluğunu kullanarak, af yasasının kongrede nihai kabulünü en az iki ay geciktirecek bir karar aldı. PP ayrıca af yasasını Anayasa Mahkemesi'ne de götüreceğini duyurdu.

Ayrılıkçı Katalanlar için af girişimi

İspanya'nın en önemli iç meselesi olan Katalonya sorunu, 23 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin ardından kurulmak istenen azınlık sol koalisyon hükümetinin müzakereleriyle bir kez daha canlanmıştı.

Sol görüşlü partilerin ittifakı Sumar ile kuracağı azınlık sol koalisyon hükümetine dışarıdan destek vermesi karşılığında af yasasını getireceğini vaat ederek Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) ve Katalonya için Birlik (Junts) partileriyle anlaşan PSOE, Katalonya sorununun çözümüne yönelik yeni bir dönemin başlayacağını savunuyor.

Ayrılıkçı Bask ve Katalanlar başta olmak üzere toplamda 6 siyasi partinin dışarıdan desteğini alan PSOE ve Sumar'ın, 16 Kasım Perşembe günü 350 sandalyeli Mecliste yapılması öngörülen oylamada, 179 milletvekilinin desteğiyle ilk turda güvenoyu alması bekleniyor.