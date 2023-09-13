İspanya'da resmi dil İspanyolca'nın yanı sıra Baskça, Katalanca ve Galiçyaca da mecliste kullanılacak

İspanya'da sol görüşlü siyasi partiler ile Katalonya, Bask ve Galiçya'daki ayrılıkçı partilerin girişimiyle alınan kararla, ülkedeki resmi dil İspanyolcanın yanı sıra resmi ortak dillerden Baskça, Katalanca ve Galiçyaca da mecliste kullanılacak.

İspanya'da sol görüşlü siyasi partiler ile Katalonya, Bask ve Galiçya'daki ayrılıkçı partilerin girişimiyle alınan kararla, ülkedeki resmi dil İspanyolcanın yanı sıra resmi ortak dillerden Baskça, Katalanca ve Galiçyaca da mecliste kullanılacak.

Meclis Divanı'nda alınan kararla, 19 Eylül'de yapılacak meclis genel kurulundaki oturumunda ortak diller Baskça, Katalanca ve Galiçyaca'nın da milletvekilleri tarafından kullanılmaya başlanacağı bildirildi.

Bu dillerin, meclisin tüm alanlarında daimi olarak kullanılabilmesine ilişkin gerekli düzenleme ise gelecek hafta mecliste yapılacak oylamayla kabul edilecek.

İspanya'da ortak dillerin meclis çatısı altında konuşulmasıyla ilgili tartışmalar, 23 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin ardından hükümet kurma müzakereleriyle birlikte başlamıştı.

Seçimlerden ikinci büyük parti olarak çıkan Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) adayı Francina Armengol'un meclis başkanı seçilmesinde, ortak dillerin mecliste konuşulmasının garanti edilmesini şart koşan Bask ve Katalan ayrılıkçı partilerin oyları belirleyici olmuştu.

Ortak dillerin mecliste kullanımına sol görüşlü PSOE ve Sumar partilerinin yanı sıra Bask'taki EH Bildu ve Bask Milliyetçi Partisi (PNV), Katalonya'daki Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) ve Katalonya için Birlik (Junts) ile Galiçya'daki Galiçya Milliyetçi Blok (BNG) partileri destek verirken, sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox karşı çıkıyor.

Bu arada PP, ortak dillerin mecliste kullanılmasının engellenmesi için yasal tüm yolları deneyeceğini açıkladı.

Mecliste, tercümanlar için yer, kadro ve gerekli teknik ekipmanın olmadığını savunan PP, ayrıca bunun "gereksiz bir ek maliyet getireceğini" iddia ediyor.

İspanya'da şimdiye kadar ortak diller sadece parlamentonun üst kanadı olan Senato'da sunulan önergelerde ya da bazı komisyonlarda kullanılıyordu.

PP, Senato'da kısıtlı olmasına rağmen ortak dillerin kullanımına ilişkin yıllık maliyetin 1 milyon avroyu bulduğunu, bu uygulamanın daha kapsamlı bir şekilde mecliste yapılması halinde ayrılacak bütçenin çok daha yüksek olacağını savunuyor.

Bask, Katalonya, Galiçya, Balear Adaları, Valensiya gibi özerk yönetimlerin yerel parlamentolarında ya da bu bölgelerin kendi eğitim sistemlerinde zaten ortak diller serbest bir şekilde kullanılıyor.

Hükümet kurma süreci

İspanya'da 23 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerden birinci parti çıkan ve Kral 6. Felipe tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen PP lideri Alberto Nunez Feijoo, 26-27 Eylül'deki oturumlarda meclisten güven oyu isteyecek.

Gerekli olan meclis çoğunluğunu (176) yakalayamayan ve 172'de kalan Feijoo'nun güven oyu alması beklenmiyor.

Siyasi süreç gereği Feijoo'dan sonra hükümet kurma görevini alacak PSOE lideri ve şimdiki başbakan Pedro Sanchez ise son 3,5 yılda olduğu gibi Sumar partisiyle bir koalisyon hükümeti kurmaya çalışacak.

PSOE ve Sumar'ın hükümet kurabilmesi için ayrılıkçı Bask ve Katalan siyasi partilerin dışarıdan destek vermesi gerekiyor.

Junts'un lideri olan, Avrupa Parlamentosu milletvekili ve İspanyol yargısından kaçan eski Katalonya özerk hükümet başkanı Carles Puigdemont, hükümete destek için ayrılıkçı Katalan siyasetçiler için af ve İspanya devleti ile anlaşmalı bir bağımsızlık referandumunun önünün açılması şartlarını öne sürmüştü.