İspanya'da Kral 6. Felipe'nin büyük kızı, veliaht Prenses Leonor'un yarın Mecliste yapacağı yemin törenine, monarşi karşıtı olan Bask, Katalonya ve Galiçya'daki ayrılıkçı siyasi partiler ve sol görüşlü 3 bakan katılmayacağını açıkladı.

İspanya'da Prenses Leonor'un yemin törenine bazı siyasi partiler ve bakanlar katılmayacak

Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'da, Kral 6. Felipe'nin büyük kızı, veliaht Prenses Leonor'un yarın Mecliste yapacağı yemin törenine, monarşi karşıtı olan Bask, Katalonya ve Galiçya'daki ayrılıkçı siyasi partiler ve sol görüşlü 3 bakan katılmayacağını açıkladı.

İspanya'da monarşi tarihinde 120 yıldan uzun bir süre sonra tahta çıkacak ilk kraliçe olacak veliaht Prenses Leonor, 18. yaşını dolduracağı 31 Ekim'de İspanya Meclisinde düzenlenecek törenle anayasaya bağlılık yemini edecek.

İdeolojik olarak monarşi karşıtı bir siyaset izleyen İspanya'nın Bask, Katalonya ve Galiçya özerk bölgelerindeki siyasi partiler ile "Sumar" adlı ittifakın içindeki bazı sol gruplar ve Bask ile Katalonya özerk yönetim hükümetlerinin başkanları, Prenses Leonor'un yemin törenine katılmayacaklarını duyurdu.

Prenses Leonor'un, İspanya'da tahtın ilk veliahtı olarak resmen tanınmasını sağlayacak yemin törenini boykot edenler arasında, Podemos lideri ve Sosyal Haklar ve 2030 Ajandası Bakanı Ione Belarra, Eşitlik Bakanı Irene Montero ve Birleşik Sol Partisinin lideri ve Tüketim Bakanı Alberto Garzon da bulunuyor.

Törene katılmama kararı alan gerek siyasi partiler gerekse bakanlar, yaptıkları açıklamalarda, "Bu törenin, monarşinin mirasını korumaktan başka bir şeye yaramadığını, demokrasiye zarar verdiğini, Katalan, Bask gibi İspanya'daki diğer ulusların önünde engel oluşturduğunu" savundu.

Diğer yandan meclisteki sağ partiler ise törene katılmayan siyasetçileri eleştirip, Başbakan ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez'i suçladı.

Aşırı sağcı Vox'un Genel Sekreteri İgnacio Garriga, "İspanya'da yarın yaşanacak tarihi günde, Pedro Sanchez'in ortaklarınca, Kraliyet'e yönelik aşağılamayı üzüntüyle karşıladıklarını, ulusa yönelik yeni bir saldırı yapıldığını" söyledi.

İspanya'da 23 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin ardından PSOE ve Sumar, azınlık sol koalisyon hükümeti kurmak için anlaşsa da meclisten güvenoyu alabilmeleri için Bask ve Katalonya'daki ayrılıkçı siyasi partilerin dışarıdan desteklerine ihtiyaçları var.

Sağ partiler de Prenses Leonor'un yemin töreninde olduğu gibi ayrılıkçı partilerin devlete karşı herhangi bir protestosunda "hükümet ortakları" yakıştırmasıyla PSOE lideri Sanchez'i hedef alıyor.

Prenses Leonor'un yarın TSİ 13.00'te başlayacak yemin töreni için Meclis Genel Kurulu, babası Kral 6. Felipe'nin 1986'da ettiği yeminde olduğu gibi özel olarak hazırlandı.