İspanya'da Öğrenciler Filistin'e Destek İçin Gösteri Yaptı

İspanya'da öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için ders bırakma eylemi yaparak gösteri düzenledi. Madrid, Barselona, Valensiya gibi birçok kentte gerçekleşen gösterilerde öğrenciler, Filistin'e destek sloganları attı.

İspanya'da Öğrenciler Sendikasının çağrısıyla, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana ikinci kez Filistin'e destek için ders bırakma eylemi yapılarak gösteriler düzenlendi.

Ülke genelinde ders bırakan üniversite ve lise öğrencileri, 27 Ekim'de olduğu gibi, büyük kentlerin merkezlerinde Filistin'e destek gösterisi yaptı.

Madrid, Barselona, Valensiya, Sevilla, Zaragoza, Santander, Burgos, Santiago, Girona, Bilbao'nun da aralarında olduğu 38 kentte öğrenciler, "Filistin halkına karşı Siyonist soykırımı durdur" başlığı altında meydanlara indi.

Başkent Madrid'deki Sol Meydanı'nda toplanan üniversite ve lise öğrencileri, "Soykırımı durdurun, bizim adımıza hayır", "Yaşasın özgür Filistin halkının mücadelesi", "Katil İsrail", "Bu savaş değil soykırım", "Siyonist işgalcilerin orduları dışarı" ve "Yaşasın Filistin" sloganları attı.

Okunan manifestoda, Gazze Şeridi'nde yaşananların "vahşi bir soykırım" olduğu vurgulanarak, "Netanyahu'nun fanatik ve üstünlükçü rejimine dokunulmazlık tanıyan tüm Batılı hükümetlerin göz yumduğu insanlık dışı bir katliam yapılıyor. Bu barbarlıktır. Washington ve Brüksel'in tavsiyeleriyle Tel Aviv'de planlanan barbarlık yetmezmiş gibi bir de bizimle insan hakları ve uluslararası hukuk hakkında konuşuyorlar." denildi.

"Ne Hamas'ı ne de radikal dinci grupları desteklediklerini, tek taleplerinin Filistin'deki katliamın durdurulması olduğunu" kaydeden İspanyol öğrenciler, "Filistin halkını öldürmeyi bırakın. Siyonist işgal birlikleri dışarı çıksın. AB ve ABD emperyalizmi suç ortağıdır. İsrail cinayetleri, Avrupa'nın sponsorluğundadır. İspanyol hükümeti, Netanyahu rejimine silah göndermeyi ve finansmanı durdurmalıdır." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Aida Gonzalez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Siyasetçiler bir şeyler söylüyor ama asla sözlerini tutmuyor. Sözden çok eylem istemek için öğrenciler olarak buradayız." dedi.

Victoria Belen de "İspanya ve AB hükümetleri dolaylı da olsa Filistin halkına yapılan bu soykırıma suç ortaklığı yapıyor. Finanse ediyor, olanlara sessiz kalıyor. İspanya'da tarihinin en ilerici hükümeti var ancak onlar bile bir şey yapamayacaklarını söylüyor. Bu bizi derinden üzüyor. Öğrenciler olarak artık yeter, bu soykırımı durdurun diyoruz." şeklinde konuştu.

Öğrenci Sendikaları üyesi olduğu belirten Gabriel Miranda, "Siyasetçiler ilk olarak İsrail'e silah satışını durdurmalı, sonrasında da tabii ki Filistin halkını desteklemeli. AB, İsrail devletinin saldırılarını meşrulaştırmaktan başka hiçbir şey yapmıyor." ifadelerini kullandı.

Nando Fernandez de "Temel insan hakları çiğneniyor. Siviller öldürülüyor, hastaneler bombalanıyor. Uluslararası toplumun sadece izlemesi bizi etkiliyor. Uluslararası toplum İsrail'in saldırılarını meşrulaştırmayı bırakmalı." açıklamasını yaptı.

Öte yandan, İsrail'in Madrid Büyükelçiliği, "Yahudi düşmanlığını artırdığı" iddiasıyla İspanya'da eğitim merkezlerinde yapılan eylemleri kınayan ve yasaklanmasını isteyen bir açıklama yapsa da gösterilere engel olamadı.