İspanya'da Meclis'te Ortak Diller Konuşuldu

İspanya'da yapılan erken genel seçimlerin ardından sol koalisyon hükümetin kurulabilmesi için ayrılıkçı partilerin girişimiyle, Katalanca, Baskça ve Galiçyaca ülke tarihinde ilk kez Mecliste konuşuldu.

İspanya'da 23 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin ardından sol koalisyon hükümetin kurulabilmesi için ayrılıkçı partilerin girişimiyle, Katalanca, Baskça ve Galiçyaca ülke tarihinde ilk kez Mecliste konuşuldu.

Meclis Divanı'nın aldığı karar gereği, şimdiye kadar sadece bulundukları bölgelerin yerel parlamentolarında, resmi kurumlarında ve okullarında kullanılan İspanya'nın resmi ortak dilleri Baskça, Katalanca ve Galiçyaca bugün Meclise girdi.

Ortak dillerin Mecliste kullanımının daimi olması için sunulan önerinin görüşüldüğü Genel Kurulda, ayrılıkçı siyasi partilerin milletvekillerinden Katalanlar (ERC ve Junts partileri) ve Galisyalılar (BNG partisi) sadece kendi dillerinde, Basklılar (Eh Bildu ve PNV partileri) ise hem Baskça hem de İspanyolca konuşma yaptı.

Meclisteki 350 milletvekili ilk kez kendilerine dağıtılan kulaklıkları takarak konuşmaları dinledi.

Ortak dillerin kullanımından dolayı Meclise 12 tercüman ve yeni teknik ekipman alınırken, bu uygulamanın sadece yıl sonuna kadar maliyetinin 280 bin avro olacağı bilgisi verildi.

Diğer yandan ortak dillerin Mecliste kullanılmasının, "fikir birliği olmadan ve zorlamayla alınan bir karar olduğunu, zaman kaybına, ek maliyete ve kargaşaya yol açacağını" savunan sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox tepki gösterdi.

Vox milletvekilleri, konuşmaların başlamasıyla Genel Kurul salonunu terk etti.

Meclisteki konuşmalarda ayrılıkçı siyasi partiler, "tarihi bir gün yaşandığını, İspanya'nın çok ulusluluğunu tanıyan normalleşme sürecinde bir adım atıldığını" savundu.

Bask, Katalonya, Galisya, Balear Adaları, Valensiya gibi özerk yönetimlerin yerel parlamentolarında ya da bu bölgelerin kendi eğitim sistemlerinde ortak diller zaten serbest şekilde kullanılıyor.

Ortak dillerin Mecliste daimi olarak kullanılmasıyla ilgili önerinin bu hafta kabul edilmesi öngörülüyor.

İspanya'nın ortak dillerinin AB'de kullanılmasıyla ilgili karar ertelendi

Bu arada İspanya hükümeti, Katalanca, Baskça ve Galiçyaca dillerinin Avrupa Birliği (AB) kurumları içinde resmi diller olarak kabul edilip kullanılması için girişim başlattı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, yaptığı basın açıklamasında, İspanya'nın ortak dillerinin AB'de kullanılması için hükümet olarak her şeyi yapacaklarını belirtti.

Albares, "Burada azınlık dillerden bahsetmiyoruz. Bunlar, milyonlarca kişinin konuştuğu diller. Katalancayı 10 milyondan fazla kişi konuşuyor. Yani, AB'deki birçok resmi dilden daha yaygın." dedi.

AB ise İspanya'nın ortak dillerinin AB'de resmi statü ile kullanılmasına ilişkin kararını erteledi.

Hükümet kurma süreci

İspanya'da 23 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerden birinci parti çıkan ve Kral 6. Felipe tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen PP lideri Alberto Nunez Feijoo, 26, 27 Eylül'deki oturumlarda Meclisten güven oyu isteyecek.

Gerekli olan meclis çoğunluğunu (176) yakalayamayan ve 172'de kalan Feijoo'nun güven oyu alması beklenmiyor.

Siyasi süreç gereği Feijoo'dan sonra hükümet kurma görevini alacak PSOE lideri ve şimdiki Başbakan Pedro Sanchez ise son 3,5 yılda olduğu gibi Sumar partisiyle bir koalisyon hükümeti kurmaya çalışacak.

PSOE ve Sumar'ın hükümet kurabilmesi için ayrılıkçı Bask ve Katalan siyasi partilerin dışarıdan destek vermesi gerekiyor.

Olası bir sol koalisyon hükümeti kurulması için mevcut durumda en çok tartışılan konu ise 1 Ekim 2017'de Katalonya'daki yasa dışı bağımsızlık referandumu sonrasında ceza alan ya da haklarında yasal süreç başlatılan ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin ve sivil toplum kuruluşu liderlerinin affedilmesiyle ilgili Katalan siyasi partilerin getirdiği şart oldu.

Junts'un lideri olan, Avrupa Parlamentosu milletvekili ve İspanyol yargısından kaçan eski Katalonya özerk hükümet başkanı Carles Puigdemont, af yasasının çıkarılmaması halinde İspanya'nın yeniden sandık başına gideceğini söylemişti.

İspanya'da 27 Kasım'a kadar hükümet kurulamaması halinde 14 Ocak'ta yeniden seçim yapılacak.