İspanya'da Katalonya Meclis Başkanı Seçildi

İspanya'da ayrılıkçı Katalan partilerden Katalonya için Birlik (Junts) ile son dakikada vardıkları anlaşmanın ardından yapılan oylamada Başbakan Pedro Sanchez'in Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) adayı meclis başkanı seçildi.

İspanya'da ayrılıkçı Katalan partilerden Katalonya için Birlik (Junts) ile son dakikada vardıkları anlaşmanın ardından yapılan oylamada Başbakan Pedro Sanchez'in Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) adayı meclis başkanı seçildi.

Politico'nun haberine göre, eski Katalonya özerk hükümeti başkanı Carles Puigdemont'ın lideri olduğu Junts partisi ve PSOE, yeni yasama dönemi başlamadan hemen önce 11 saat süren görüşme sonrası anlaşmaya vardı.

Mecliste milletvekillerinin yemin etmesinin ardından meclis başkanlığı için gerçekleştirilen oylamada PSOE'nin adayı Francina Armengol, 350 milletvekilinin 178'inin desteğiyle seçildi, Halk Partisinin (PP) adayı ise 139 milletvekilinin oyunu aldı.

"Son dakika" anlaşmasında genel af ve Katalonya'da bağımsızlık referandumuna izin verilmesine dair herhangi bir vaatte bulunulmadığı bildirildi.

Junts'un PSOE'nin adayına desteğinin, mecliste Katalan dilinin kullanılmasını teşvik edecek değişikliklerin yapılması ve "Katalan ayrılıkçıları gözetleyen istihbarat birimini" soruşturmakla görevli özel bir komitenin oluşturulması karşılığında sağlandığı belirtiliyor.

Sanchez'in partisi, çok sayıda solcu ve ayrılıkçı partinin desteğini kazanmış olsa da hala hükümeti kurmaya yetecek vekil sayısına sahip olmadığı için mecliste adaylığını destekleyecek birkaç Junts milletvekiline daha ihtiyaç duyuyor.

Katalan partisi, daha önce Sanchez'e vereceği desteği, Katalonya bölgesinde 2017'de yapılan bağımsızlık referandumuna katılanlar için genel af çıkarılması ve Madrid'in izniyle bölgede bağımsızlık referandumu yapılmasına izin verilmesi şartına bağlamıştı.

Öte yandan, PSOE milletvekilleri, genel af ve referandum taleplerinin İspanya anayasasına aykırı olduğu gerekçesiyle söz konusu olmadığını kaydetmişti.

İspanya'da 23 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerde hiçbir siyasi parti veya blok, meclis çoğunluğunu elde edememişti.

Katalonya'daki ayrılıkçı girişimler

Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yasa dışı düzenlenen bağımsızlık referandumunun ardından dönemin Katalonya özerk parlamentosu, 27 Ekim 2017'de açıklanması ertelenen tek taraflı bağımsızlık ilanı kararı almıştı. Bu gelişmelerin ardından dönemin Katalonya özerk hükümet başkanı Puigdemont ve bazı hükümet üyeleri yurt dışına kaçmış, bazıları ise İspanya'da kalıp yargılanmıştı.

Puigdemont, 2019'daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde milletvekili seçilmişti. Puigdemont'un iadesini isteyen İspanya Yüksek Mahkemesi, Katalan siyasetçiyi Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" ile suçluyor.

İspanya'nın yargılamak istediği Puigdemont'un dokunulmazlığı, Mart 2021'de AP'de yapılan oylamayla kaldırılmıştı.