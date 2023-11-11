İspanya'da Katalan af girişimine karşı gösteriler devam ediyor

İspanya'da yapılan siyasi anlaşmalarla ayrılıkçı Katalan siyasetçilere ve STK temsilcilerine af getirilmesi girişimine karşı gösteriler ülke genelinde devam ediyor. Göstericiler, Sosyalist İşçi Partisi'nin binalarını hedef alırken, Madrid'deki PSOE binası önünde en büyük gösteri gerçekleşti.

İspanya'da azınlık sol hükümeti kurulması için yapılan siyasi anlaşmalarla ayrılıkçı Katalan siyasetçilere ve sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcilerine af getirilmesi girişimine karşı gösteriler, ülke genelinde devam etti.

Ayrılıkçı Katalan siyasi partilerle olası bir af yasasına yönelik anlaşma yaptığı için Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) binalarını hedef alan göstericiler, ayrıca Malaga kentinde bir araya gelen PSOE lideri ve Başbakan Pedro Sanchez ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un görüşme yaptığı yerde de protesto gösterisi düzenledi.

Sekizinci gününü geride bırakan gösterilerin en büyüğü yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı başkent Madrid'deki PSOE binası önünde oldu.

İspanyol bayraklarıyla toplanan ve çoğunluğu aşırı sağcılardan oluşan göstericiler, Başbakan Sanchez'i "vatan hainliği" ve "diktatörlükle" suçlayıp, İspanyol yargısından kaçarak Belçika'ya yerleşen eski Katalonya özerk hükümet başkanı ve Avrupa Parlamenteri Carles Puigdemont için "Puigdemont cezaevine" sloganları attı.

Göstericiler üzerinde Sanchez'in resminin olduğu bir İspanyol bayrağını yakıp, zaman zaman basına ve polise taş, meşale gibi yabancı maddeler attı.

Protestolar Madrid dışında Sevilya, Valensiya, Santander, Barselona gibi diğer büyük kentlerde de yapıldı.

Madrid'de şimdiye kadar 6, 7 ve 9 Kasım'da yapılan gösterilerde olaylar çıkmış, hafif yaralananlar ve gözaltına alınanlar olmuştu.

Gösterilerin yarın da devam etmesi bekleniyor.

Hakimler, savcılar, polis ve jandarma da ayrılıkçı Katalanlara olası affa tepki gösteriyor

Diğer yandan ayrılıkçı Katalanlara af girişimine karşı ülkede birinci parti konumunda bulunan sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ile aşırı sağcı Vox partisi siyasi, hukuki ve sosyal olarak tam bir seferberlik başlattıklarını duyurdu.

İspanyollara her akşam PSOE binası önünde gösteri yapma çağrısı yapan Vox, 12 Kasım Pazar günü PP'nin organizasyonuyla ülke genelinde yapılacak protestolara da katılacak.

Ayrıca ülkedeki hakimler ve savcılar ile polis ve jandarmanın bağlı olduğu bazı dernekler affa karşı sert açıklamalar yaptı.

Af yasasının çıkması halinde bunun "güçler ayrılığı ilkesini yıkacağını" savunan Yargı Genel Kurulu da, af girişimini durdurmak için İspanya içinde ve Avrupa'da harekete geçti.

Bazı jandarma üyelerinin de aralarında olduğu APROGC adlı özel bir derneğin yayımladığı bildiride geçen "İspanya'yı savunmak için kanımızı son damlasına kadar akıtmaya hazırız." ifadesi ise hükümet kanadında büyük tepki çekti.

İçişleri Bakanlığı bu bildiriye imza atan jandarma üyelerinin bulunup, cezalandırmaları için soruşturma başlattı.

Ayrılıkçı Katalanlar için af girişimi

İspanya'nın en önemli iç meselesi olan Katalonya sorunu, ülkede 23 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin ardından kurulmak istenen azınlık sol koalisyon hükümetinin müzakereleriyle bir kez daha canlanmıştı.

Hükümet kurmak için en geç 27 Kasım'a kadar zamanı olan PSOE ve Sumar (sol görüşlü partilerin ittifakı), af yasası karşılığında Katalan siyasi partilerin desteğiyle gelecek hafta meclisten güvenoyu almayı planlıyor.

Katalonya Cumhuriyetçi Solu'ndan (ERC) sonra Katalonya için Birlik (Junts) partisiyle de anlaşan PSOE, Katalonya sorununun çözümüne yönelik yeni bir dönemin başlayacağını savunuyor.

Planlanan af yasasıyla Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimler sırasında yasa dışı olarak yapılan 9 Kasım 2014'teki halk oylaması ve 1 Ekim 2017'deki referandum süreçlerinden sonra hüküm giyen ya da haklarındaki yargı süreci devam eden 400 kadar ayrılıkçı Katalan siyasetçi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve sokaklarda kamu düzenini bozan, şiddet içerikli göstericilere karışan radikal grupların üyelerinin affedilmesi öngörülüyor.

Ayrıca Katalonya özerk yönetiminin kamu borçlarının bir kısmının da (yaklaşık 15 milyar avrosunun) İspanyol hükümeti tarafından karşılanacağı iddia ediliyor.

Ayrılıkçı Bask ve Katalanlar başta olmak üzere 6 siyasi partinin dışarıdan desteğini almak için anlaşmaya varan PSOE ve Sumar'ın, 17 Kasım Cuma günü 350 sandalyeli mecliste yapılması öngörülen oylamada 179 milletvekilinin desteğini alarak, ilk turda güvenoyu alması bekleniyor.