İspanya'da Kamu Denetçiliği Kurumu: Katolik Kilisesi cinsel istismarı inkar etti

İspanya Kamu Denetçiliği Kurumu, çocuklara yönelik cinsel istismar sorununu Katolik Kilisesi'nin uzun yıllar inkar ettiğini açıkladı. Kurumun hazırladığı rapora göre, İspanyolların yüzde 11,7'si Katolik bir din insanı tarafından cinsel istismara uğramış.

İspanya'da Kamu Denetçiliği Kurumu, çocuklara yönelik cinsel istismar sorununu "Katolik hiyerarşisinin uzun yıllar inkar edip küçümsediğini" açıkladı.

İspanya Kamu Denetçiliği Başkanı Angel Gabilondo, Katolik Kilisesi bünyesindeki din insanlarının çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarıyla ilgili yaklaşık 1,5 yıldır yürüttüğü araştırma sonucunda hazırladığı 777 sayfalık raporu, Meclis Başkanı Francina Armengol'a sundu.

Gabilondo, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Katolik Kilisesini ve çevresindeki hiyerarşiyi cinsel istismar ve cinsel saldırı iddialarıyla ilgili araştırmalarda "iş birliği yapmayıp sessiz kalmakla" suçladı. Gabilondo, cinsel istismar sorununu "Katolik hiyerarşisinin uzun yıllar inkar edip küçümsediğini" dile getirdi.

Katolik Kilisesi bünyesinde geçmişte çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarıyla ilgili bilgilere ulaşmanın zorluğundan bahseden Gabilondo, "hazırlanan 777 sayfalık raporun olası mağdurlarının toplam sayısını belirtmediğini ancak 18 yaşını doldurmadan önce İspanyolların yüzde 11,7'sinin Katolik bir din insanı tarafından cinsel istismara uğradığını, yüzde 0,6'sının ise cinsel saldırı mağduru olduğunu ortaya koyan bir netice sunduğunu" ifade etti.

Kamu Denetçiliği Kurumunun 8 binden fazla kişiye yaptığı ankete göre yapılan genellemede, İspanya'da 38,9 milyon olan mevcut yetişkin nüfustan yaklaşık 440 bininin Kilise bünyesinde cinsel istismara maruz kalmış olabileceği varsayımı çıkarıldı.

Raporda ayrıca, görüşülen 487 mağdurun yüzde 84'ünün erkek olduğu belirtilirken, buradaki cinsel istismar vakalarında yalnızca küçük bir kısmın sivil mahkemelerce yargılandığı, suçlanan din insanlarının çoğunun görevine devam ettiği veya başka yere atandığı vurgulandı.

Gabilondo, Katolik Kilisesindeki cinsel istismar olaylarının mağdurlarına tazminat ödenmesi için devlet bünyesinde bir fon oluşturulmasını, Kilisenin bu fona para yatırmasını istediklerini duyurdu.

Katolik Kilisesinin İspanya'daki en üst kurumu olan İspanya Piskoposluk Konferansı (CEE), 30 Ekim'de toplanarak Kamu Denetçiliği Kurumunun sunduğu raporu analiz edeceğini açıkladı.

CEE Başkanı ve Barselona Kardinali Juan Jose Omella, geçen nisan ayında, İspanya Katolik Kilisesi bünyesindeki kurumlarda çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarından dolayı "samimi ve alçak gönüllü bir şekilde özür dilediğini" söylemişti.

İspanya'da El Pais gazetesinin 2018 yılında araştırmaya başladığı ve 2021'de Vatikan'a da sunduğu raporda, Katolik Kilisesi bünyesindeki cinsel istismar vakalarının diktatörlük dönemi (1936-1974) göz önünde tutulduğunda, aslında 100 binleri bulabileceği ama yeterli düzeyde araştırma olmadığı ve mağdurların konuşmak için güven ve garanti istedikleri iddia edilmişti.