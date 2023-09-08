İspanya'da Hükümet Kurma Çabaları Sürüyor

İspanya'da erken genel seçimlerin ardından hükümeti kurmakla görevlendirilen PP lideri Alberto Nunez Feijoo, ayrılıkçı Katalanlara yönelik af girişimini engellemek için her şeyi yapacaklarını açıkladı. Seçimler sonrası meclis aritmetiğinde hükümet kurulmasının zor olduğunu belirten Feijoo, Katalonya'daki ayrılıkçı liderin af talebinin gerçekleşmemesi için tüm seçenekleri kullanacaklarını vurguladı.

İspanya'da 23 Temmuz'daki erken genel seçimlerin ardından hükümeti kurmakla görevlendirilen ancak yeterli çoğunluğa ulaşamayan sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo, ayrılıkçı Katalanlara yönelik af girişimini engellemek için her şeyi yapacaklarını açıkladı.

Feijoo, belirsizliğin hakim olduğu ülke siyasetini aralarında Anadolu Ajansı muhabirinin de bulunduğu Madrid'deki yabancı basın mensuplarına değerlendirdi.

Seçimlerden birinci parti çıktığı için Kral 6. Felipe tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen ve 26-27 Eylül'de meclisten güvenoyu isteyecek olan Feijoo, "Bu şartlarda bedeli ne olursa olsun düşüncesiyle başbakan olmak istemiyorum." dedi.

Seçimler sonrası meclis aritmetiğinde hükümet kurulmasının "sadece 7 milletvekili bulunan Junts'a (Katalonya için Birlik) bağlanmasının, anormal ama kabul edilmesi gereken bir gerçek olduğunu" söyleyen Feijoo, ayrılıkçı Katalan lider Carles Puigdemont'un af talebinin gerçekleşmesini önlemek amacıyla "her şeyi yapacaklarını" vurguladı.

"Af, anayasayla bağdaşmıyor"

Feijoo, "Af, anayasayla bağdaşmıyor. Bu, ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin yargılanması sürecinin adil olmadığını, İspanyol mahkemelerinin taraf olduğunu gösterir ve kabul edilemez. AB'nin hiçbir ülkesinde böyle bir af kabul edilemez. Bu, devlet siyasetiyle bağdaşmaz." ifadelerini kullandı.

İspanya Meclisine temsilci gönderen ayrılıkçı Katalan iki siyasi partinin (ERC ve Junts) toplam yüzde 5'in altında oya sahip olduğuna dikkati çeken Feijoo, İspanya'da "geçmişte örneği bulunmayan anormal bir siyasi durum yaşandığını" savundu.

Feijoo, Katalonya'daki yasa dışı bağımsızlık referandumu (1 Ekim 2017) sonrası haklarında yasal süreç başlatılan tüm ayrılıkçı Katalan siyasetçileri kapsayacak af talebinin gerçekleşmemesi için tüm seçenekleri kullanacaklarını, Senato'da partisinin çoğunlukta olduğunu ve Anayasa Mahkemesine de gideceklerini vurguladı.

İspanya'da 23 Temmuz'daki genel seçim sonrası oluşan siyasi tabloda 176 olan meclis çoğunluğunun altında (172) destek bulan PP'nin azınlık hükümeti kurması olasılığı çok uzak görünüyor.

Meclis takvimi gereği beklendiği gibi Feijoo'nun güvenoyu alamaması halinde hükümeti kurma görevi mevcut Başbakan ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez'e verilecek.

Sanchez'in son 3,5 yıldır iktidarda olan azınlık koalisyon hükümetini devam ettirebilmesi için ayrılıkçı Bask ve Katalan siyasi partilerin, geçmiş yasama döneminden farklı olarak bu kez çekimser değil "Evet" oyu vermeleri, ayrıca Junts'un da destek sağlaması gerekiyor.

Junts'un lideri olan AP milletvekili ve eski Katalonya özerk hükümet başkanı Carles Puigdemont, hafta başında düzenlediği basın toplantısında Sanchez'in hükümet kurabilmesi için ayrılıkçı Katalan siyasetçilere af ve bağımsızlık referandumunun önünü açacak siyasi koşulların yaratılması şartını koymuştu.

İspanya'da hakkında arama ve yakalama emri bulunan Puigdemont için İspanyol mahkemelerinde yasa dışı bağımsızlık referandumu sürecinde "kamu mallarını kötüye kullanma ve zimmetine geçirme" suçlamasıyla 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Puigdemont, Sanchez'e hitaben "Ya Junts ile anlaşır ya da bir kez daha seçime gidilir." ifadesini kullanmıştı.

İspanya'daki siyasi belirsizlik, 3,5 yıldır dondurulan Katalonya sorununu bir kez daha ülkenin ana gündemine taşıdı.