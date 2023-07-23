İspanya'da halk, erken genel seçimler için sandık başına gidiyor.

İspanya'da halk yeni hükümeti belirlemek için sandık başına gidiyor. Bugün yapılan oylamada 37,4 milyon seçmen, yerel saatle 09.00-20.00 arasında oy kullanabilecek. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez önderliğindeki İspanyol Sosyalist İşçi Partisi, İspanya hükümeti 2. başkan yardımcısı Yolanda Diaz'ın liderliğindeki SUMAR, Alberto Nunez Feijoo'nun liderliğindeki Popüler Parti (PP) ve Santiago Abascal'ın liderliğindeki Vox partilerinin yarıştığı seçimler sonucu Temsilciler Meclisi'ndeki 350 sandalyenin ve üst meclis kanadı olan İspanyol parlamentosunun 266 sandalyesinin sahibi belli olacak. Temsilciler Meclisi için yapılan oylamada, seçmenler belirli bir aday yerine partiye oy verecek, üst mecliste ise en fazla 3 bölgesel senatör seçebilecekler.

Kamuoyu yoklamaları, merkez sağ partisi olan Popüler Parti'nin kazanacağını öngörürken, hükümeti kurmak için aşırı sağcı Vox Partisi'yle koalisyon kurması gerekeceği belirtiliyor. Vox Partisi'nin seçimi kazanması durumunda, Francisco Franco'nun diktatörlüğünün 1970'lerde sona ermesinden bu yana ilk kez aşırı sağcı bir parti hükümete girmiş olacak. - MADRİD