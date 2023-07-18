İspanya'da Franco'ya verilen çalışma üstün liyakat nişanı geri alındı

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararı gereği, diktatör Franco ve dönemin 8 yöneticisine verilen çalışma üstün liyakat nişanı geri alındı. Sol ve aşırı sol partilerin ittifakıyla kurulan yeni siyasi partinin lideri ve Çalışma Bakanı Yolanda Diaz'ın girişimiyle alınan karar, Franco diktatörlüğünün demokratik değerlerle ve insan haklarının korunmasına yönelik ilkelerle bağdaşmadığı gerekçesiyle alındı.

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararı gereği, diktatör Franco ve dönemin 8 yöneticisine verilen çalışma üstün liyakat nişanı geri alındı.

İspanya'da 23 Temmuz'daki erken genel seçimlere kısa süre kala, 11 Temmuz'daki Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda alınan karar yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 18 Temmuz 1953'te diktatör Francisco Franco ve 8 yöneticisine dönemin Çalışma Bakanlığınca verilen çalışma üstün liyakat nişanlarının geri alınması resmilik kazandı.

Sol ve aşırı sol partilerin ittifakıyla "Sumar" adıyla yeni kurulan siyasi partinin lideri ve Çalışma Bakanı Yolanda Diaz'ın girişimiyle Bakanlar Kurulunda alınan kararın gerekçesi şöyle açıklandı:

"Franco diktatörlüğünün, Temmuz 1936'da İkinci İspanya Cumhuriyeti'nin demokratik ve anayasal rejimine karşı ayaklanan ve 1936-1939 iç savaşına yol açan güçleri desteklemesi ve onlarla aktif olarak işbirliği yapması. Ayrıca diktatörlük döneminde demokratik değerlerle ve insan haklarının korunmasına yönelik yol gösterici ilkelerle açıkça bağdaşmayan eylemlerde bulunulması."

İspanya'daki sol koalisyon hükümeti, Temmuz 2022'de çıkardığı "Demokratik Hafıza" adlı yasayla diktatör Franco dönemini yasa dışı ilan etmişti.

Bu yasayla, iç savaş ve diktatör Franco dönemlerinin (1936-1975) izlerinin silinmesi ve mağdurlara destek verilip geçmişle yüzleşilecek adımların atılmasının önü açılırken, dönemin mahkemelerince verilen cezaların yasa dışı ilan edilip, Franco tarafından verilen soyluluk unvanları ile ona ve destekçilerine sunulan madalya ile nişanların geri alınacağı belirtiliyordu.

İspanya'da 23 Temmuz'daki erken genel seçimler öncesinde açıklanan anketlere göre seçimleri kazanacağı ve yeni koalisyon hükümetini kuracağı tahmin edilen sağ görüşlü Halk Partisi ve aşırı sağ görüşlü Vox partileri, iktidara gelmeleri halinde "Demokratik Hafıza" yasasını iptal etmeyi vadediyor.