İspanya'da erken seçimler öncesi PP lideri seçim programını açıkladı

İspanya'da 23 Temmuz'da yapılacak erken genel seçimler öncesinde anketlerde az bir farkla birinci parti olarak gösterilen, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo seçim programını açıkladı.

Başkent Madrid'de PP'nin seçim programı tanıtımında Başbakan Pedro Sanchez'i hedef alan bir konuşma yapan Feijoo, Ocak 2020'den bu yana mecliste azınlıkla iktidarda olan sol koalisyon hükümetinin "kurduğu düzeni" yıkacaklarını söyledi.

Feijoo, "Sanchezizm devletin ekonomik, sosyal ve kurumsal birliğini bozdu. Biz kanun hükmündeki kararnamelere dayalı bu yönetime ve danışmanlar ordusuna son vereceğiz." dedi.

Sanchez'in özel seyahatlerinde devlete ait uçakları kullandığına ilişkin iddiaları bir kez daha gündeme getiren Feijoo, "Bizde kamu harcamalarında şeffaflık olacak. Devletin uçaklarının kullanımı gizlenmeyecek." şeklinde konuştu.

Anketlere göre PP'nin koalisyon hükümeti kurma olasılığı yüksek gösterilen aşırı sağ görüşlü Vox partisine kapıyı kapatmayan ancak tek başına iktidara gelmek istediklerini vurgulayan Feijoo, "Demokrasilerde çoğunluk, azınlık tarafından hapsedilemez." diyerek mecliste yeterli çoğunluğu yakalayamamaları halinde en fazla oyu alan siyasi partinin hükümeti kurmasına olanak sağlanması çağrısında bulundu.

Mevcut sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı olan aşırı sol görüşlü Unidas Podemos partisine de tepki gösteren Feijoo, "Ukrayna'ya yardıma karşı çıkanla, NATO'ya destek konusunda şüpheleri olanla hükümet kurmayacağım." ifadelerini kullandı.

PP lideri ayrıca göreve gelmeleri halinde "kamu sağlık hizmetlerini koruyan, kaliteli eğitimi garanti eden, gençlere anne ve babalarından daha iyi yaşam koşulları vadeden, ekonomide üretimi artıran, demografi trajedisine cevap verebilen, çevre ve su politikalarını teşvik eden reformlar yapacaklarını" açıkladı.

İspanya'da 23 Temmuz'da yapılacak erken genel seçimler öncesinde anketler, hiçbir siyasi partinin tek başına iktidara gelebilecek çoğunluğu elde edemeyeceğini gösteriyor.

Ülke demokrasi tarihinde ilk koalisyon hükümeti, Ocak 2020'de Pedro Sanchez başbakanlığında Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve Unidas Podemos arasında kurulmuştu.

Anketler, 23 Temmuz'un ardından ya PSOE-Sumar (Unidas Podemos'un yerine kurulan yeni sol parti) ya da PP-Vox koalisyonunun iktidara geleceği öngörüsünde bulunuyor.

Olası bir PP-Vox koalisyonu şu an için iktidara daha yakın gözüküyor.