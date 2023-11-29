İspanya'da ayrılıkçı partiler Kral'ı boykot etti

İspanya'da Bask, Katalonya ve Galiçya özerk bölgelerindeki ayrılıkçı siyasi partiler, Meclis'te yeni yasama döneminin açılışını yapan Kral 6. Felipe'yi boykot etti. Kral'ın boykot edilmesiyle ilgili açıklama yapan partiler, İspanyol monarşisinin demokratik değerlerle bağdaşmadığını savundu.

Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'da Bask, Katalonya ve Galiçya özerk bölgelerindeki ayrılıkçı siyasi partiler, Meclis'te yeni yasama döneminin açılışını yapan Kral 6. Felipe'yi boykot etti.

Ülkede 23 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin ardından Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez'in başbakanlığını üstlendiği, 16 Kasım'da Meclis'ten güvenoyu alan azınlık sol koalisyon hükümetinin de kurulmasıyla yeni yasama dönemi başladı.

Kral 6. Felipe, yeni yasama döneminin açılışı için Meclis Genel Kurulunda konuşma yaparken, Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) ve Katalonya için Birlik (Junts), Bask bölgesindeki EH Bildu ve Galiçya Milliyetçi Blok (BNG) partilerinin temsilcileri İspanya Kralı'nı boykot ederek oturuma katılmadı.

ERC, EH Bildu ve BNG, "Kralımız yok. Demokrasi, özgürlük ve cumhuriyet" başlığı altında ortak bir açıklama yaparak "İspanyol monarşisinin temel demokratik değerlerle bağdaşmadığını ve antidemokratik olduğunu" savundu.

Diğer yandan ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo da Kral'ı protesto eden söz konusu dört siyasi partinin mevcut azınlık sol koalisyon hükümetine dışarıdan destek verdiğini hatırlatarak "Başbakan'a destek verip, devletin kurumlarına, birlikte yaşama, demokrasiye, anayasal monarşiye saygı göstermeyen Avrupa'da başka bir ülke daha bilmiyorum. Çok üzücü" diyerek tepki gösterdi.