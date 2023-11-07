İspanya'nın başkenti Madrid'de polis, Başbakan Pedro Sanchez'in ayrılıkçı Katalan liderlere af çıkarma planına tepki göstererek iktidar partisinin genel merkezi önünde toplanan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti.

- İspanya'da ayrılıkçı Katalan liderlere yönelik af planı sokakları karıştırdı

MADRİD - İspanya'nın başkenti Madrid'de polis, Başbakan Pedro Sanchez'in ayrılıkçı Katalan liderlere af çıkarma planına tepki göstererek iktidar partisinin genel merkezi önünde toplanan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti.

İspanya'da ayrılıkçı Katalan siyasetçilere af getirilmesi girişimine karşı binlerce kişi, başkent Madrid başta olmak üzere farklı şehirlerde sokaklara döküldü. İktidardaki Sosyalist İşçi Partisi'nin Madrid'deki genel merkezi önünde toplanan göstericiler, İspanya bayrakları taşıyarak "Sanchez hapse", "Puigdemont hapse" sloganları attı. Polisin kalabalığa müdahale etmesiyle tansiyon yükseldi. Göz yaşartıcı gaz ve cop kullanan polise göstericiler işaret fişeği ve şişe atarak karşılık verdi. İspanyol medyası, gösteriye İspanya'nın aşırı sağ partisi Vox lideri Santiago Abascal da dahil olmak üzere yaklaşık 4 bin kişinin katıldığını aktardı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "PSOE genel merkezine saldırmak demokrasiye ve demokrasiye inanan herkese saldırmak demektir" ifadelerini kullandı.

Başkent Madrid'de 18 Kasım Cumartesi günü af karşıtı bir gösteri daha yapılması planlanıyor.

Sanchez'in hükümet kurabilmesi için Katalanların desteği gerekiyor

İspanya'da 23 Temmuz'da yapılan genel seçimlerde oyların yüzde 32,9'unu alan merkez sağcı Halk Partisi (Partido Popular) lideri Alberto Nunez Feijoo'nun hükümeti kurmakta başarısız olmasının ardından İspanya Kralı VI. Felipe, Pedro Sanchez'i hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Sandıktan ikinci sırada çıkan Sanchez'in lideri olduğu Sosyalist İşçi Partisi'nin koalisyon hükümeti kurabilmesi için bağımsızlık yanlısı Katalan partilerin desteği gerekiyor.

Puigdemont'un partisi ile henüz anlaşma yok

Koalisyon hükümeti kurmaya çalışan Sanchez, 2017'de yasa dışı bir şekilde referandum düzenleyen eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont ve referandumdaki rolleri nedeniyle hapis cezasına çarptırılan Katalan liderlere af çıkarılması yönündeki talebi kabul etmişti. Katalonya Cumhuriyetçi Solu ile anlaşan Sanchez, İspanya'da hakkında arama-yakalama emri bulunan ve şu anda Belçika'da yaşayan Carles Puigdemont'un partisi Katalonya için Birlik (Junts) partisiyle henüz anlaşmaya varamadı.

Parlamentonun onayı gereken söz konusu af planı, Sanchez'i hukukun üstünlüğünü tehlikeye atmakla suçlayan muhalif partiler tarafından eleştiriliyor. Muhalefet, daha önce affa karşı çıkan Sanchez'i iktidarda kalmak için her yolu denemekle suçluyor.