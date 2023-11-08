İspanya'da aşırı sağcı gruplar PSOE binaları önünde gösteriye devam etti

İspanya'da aşırı sağcı gruplar, ayrılıkçı Katalan siyasetçilere ve sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcilerine af getirilmesi girişimine karşı Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) binaları önündeki gösterilerine devam etti.

İspanya'da aşırı sağcı gruplar, ayrılıkçı Katalan siyasetçilere ve sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcilerine af getirilmesi girişimine karşı Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) binaları önündeki gösterilerine devam etti.

PSOE'nin özellikle başkent Madrid'deki binası önünde yoğunlaşan ve son iki gündür aşırı sağcı gruplar ile polis arasında çatışmalara neden olan gösteriler bugün sakin geçti.

Güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve katılımın geçmiş günlere nazaran daha az olduğu gösteride, polis "provokatör" olarak gösterilen yüzleri maskeli bazı kişileri hemen bölgeden uzaklaştırdı.

PSOE lideri ve Başbakan Pedro Sanchez'i "vatan hainliğiyle" suçlayan sloganlarına devam eden göstericiler, ulusal basını da hedef aldı.

Eylemler Madrid dışında bazı büyük kentlerdeki PSOE binaları önünde de yapıldı.

Madrid'de dün akşam çıkan olaylarda 39 kişi yaralanmış, aşırı sağcı 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Ayrılıkçı Katalanlar için af girişimi

İspanya'nın en önemli iç meselesi olan Katalonya sorunu, ülkede 23 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin ardından kurulmak istenen azınlık sol koalisyon hükümetinin müzakereleriyle bir kez daha canlanmıştı.

Hükümet kurmak için en geç 27 Kasım'a kadar zamanı olan PSOE ve Sumar (sol görüşlü partilerin ittifakı), af yasası karşılığında Katalan siyasi partilerin desteğini alarak gelecek hafta meclisten güvenoyu almayı planlıyor.

Henüz taraflar arasında tam anlaşmaya varılamasa da, af yasasının bazı ayrıntıları basına yansımıştı.

Yasa, Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimler sırasında yasa dışı olarak yapılan 9 Kasım 2014'teki halk oylaması ve 1 Ekim 2017'deki referandum süreçlerinden sonra hüküm giyen ya da haklarındaki yargı süreci devam eden 400 kadar ayrılıkçı Katalan siyasetçi ve STK temsilcisinin af edilmesini öngörüyor.

Ayrıca Katalonya özerk yönetiminin kamu borçlarının bir kısmının da (yaklaşık 15 milyar avrosunun) İspanyol hükümetince karşılanacağı iddia ediliyor.

İspanya'da mevcut durumda birinci parti konumunda olan sağ görüşlü Halk Partisi de (PP) olası bir affa karşı 12 Kasım'da ülke genelinde protesto çağrısında bulunuyor.