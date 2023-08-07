İspanya'da aşırı sağ görüşlü Vox partisi, Halk Partisi liderine destek verdi

İspanya'da erken genel seçimlerde en fazla oyu alan Halk Partisi (PP) Lideri Alberto Nunez Feijoo'ya, Vox partisi koşulsuz desteğini açıkladı. Vox, PP liderliğindeki azınlık hükümetini desteklemeye istekli olduklarını duyurdu.

İspanya'da aşırı sağ görüşlü Vox partisi, erken genel seçimlerde en fazla oyu alan Halk Partisi (PP) Lideri Alberto Nunez Feijoo'ya, koşulsuz desteğini açıkladı.

Politico'nun haberine göre Vox partisi, herhangi bir partiye destek vermek için "kurulacak hükümette yer alma" yönündeki duruşundan geri adım attı.

Vox'tan yapılan açıklamada, yeni kabinede yer almayacak olsalar bile PP liderliğindeki azınlık hükümetini desteklemeye istekli oldukları duyuruldu.

Bu kararda, mevcut başbakan Pedro Sanchez'in görevine devam etmesine ilişkin "derin" endişenin etkili olduğu kaydedildi.

Vox, ayrılıkçı Bask ve Katalan siyasi partilerin dışarıdan desteğiyle mevcut azınlık koalisyon hükümetinin devamından endişe ediyor.

Feijoo, Vox'un desteğini memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, "İspanya'yı yönetecek 24 partiye değil, tek bir partiye ihtiyacımız var. Farklı ideolojiye ve birbiriyle çelişen siyasi çıkarlara sahip bu kadar çok partinin desteğini talep etmek, ülkemizin yönetilebilirliğine aykırıdır." diye konuştu.

İspanya'da hükümetin kurulabilmesi için, kralın hükümeti kurmakla görevlendirdiği adayın ilk oylamada meclisteki 350 milletvekilinin 176'sının desteğini alması veya 48 saat sonra yapılan ikinci oylamada daha fazla "evet" oyu alması gerekiyor.

Ülkede 23 Temmuz Pazar günü yapılan erken genel seçimler sonunda hiçbir siyasi parti ve sol ya da sağ blok, meclis çoğunluğunu elde edemedi.

İçişleri Bakanlığının seçim sonuçlarına ilişkin açıkladığı verilere göre PP 136, PSOE 122, Vox 33, Sumar 31, Katalonya'da faaliyet gösteren partilerden Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) 7, Katalonya için Birlik (JxCAT) 7, Bask bölgesinde faaliyet gösteren EH Bildu 6, Bask Milliyetçi Partisi (PNV) 5, diğerleri 3 koltuk kazandı.

İspanya'nın önündeki siyasi takvim

İspanya'da yasalar gereği resmi seçim sonuçları 8 Ağustos'ta açıklandıktan sonra seçilen milletvekilleri ve senatörler mazbatalarını alacak; 17 Ağustos'ta meclis ve senato açılacak.

Devlet Başkanı olarak Kral 6. Felipe meclisteki siyasi partilerin liderlerini tek tek kabul ettikten sonra hükümeti kurma görevini birine verecek.

Hükümet kurulması için mecliste ilk güvenoyu tarihi eylül ayı başlarında olacak. Eğer hükümet güvenoyu alamazsa ikinci bir girişimde bulunulması için en fazla iki aylık bir dönem beklenecek.

Bunda da başarısız olunursa kasım ayında meclis feshedilerek, yıl sonunda yeniden seçime gidilecek.

İspanya'daki mevcut siyasi tabloda, yeni bir seçim sağ blok dışında hiçbir siyasi partinin işine gelmiyor. Bundan dolayı ülke demokrasi tarihinde ilk koalisyon hükümeti olma özelliğine sahip PSOE ve Sumar'ın ayrılıkçı Bask ve Katalan siyasi partileri ikna ederek, 4 yıl daha meclis azınlığında koalisyon hükümeti kurması tek olasılık olarak gözüküyor.