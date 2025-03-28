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İspanya Başbakanı Sanchez'den Trump'a Gümrük Vergisi Tepkisi

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi getiren kararına tepki göstererek, ABD yönetimini vergileri gözden geçirmeye ve Avrupa Komisyonu'yla diyalog kurmaya çağırdı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Bugün, buradan ABD yönetimine vergileri gözden geçirme ve bu saçmalığı sonlandırmak için Avrupa Komisyonu'yla diyalog kurması çağrısında bulunuyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, yerli üretimin artırılması amacıyla ithal otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir kararname imzalamıştı. Trump'ın kararına İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den tepki geldi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Washington'a gümrük vergisi konusunu bir kez daha değerlendirmesi çağrısında bulundu. Madrid'de basın toplantısı düzenleyen Sanchez, "Bugün, buradan ABD yönetimine vergileri gözden geçirme ve bu saçmalığı sonlandırmak için Avrupa Komisyonu'yla diyalog kurması çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada söz konusu verginin 2 Nisan'da yürürlüğe gireceğini kaydederek, verginin tahsilatının ise ertesi gün başlayacağını ifade etmişti. Avrupa Komisyonu ise dün yaptığı açıklamada "güçlü" ve "kararlı" yanıt verileceğini bildirmişti. - MADRİD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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