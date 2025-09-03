Haberler

İspanya Başbakanı Sanchez'den AB'ye Gazze Tepkisi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği ülkelerine Gazze Şeridi'ndeki İsrail saldırılarına verdikleri tepkiyi eleştirerek, bu yaklaşımın uluslararası güvenilirliği zedelediğini belirtti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine Gazze Şeridi'ndeki politikaları nedeniyle tepki göstererek, "Avrupa'nın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına verdiği tepki tam bir başarısızlık. AB içinde, İsrail üzerinde nasıl etki kurulacağı konusunda bölünmüş ülkeler olduğunu kabul etmemiz gerekiyor" dedi.

Bu başarısızlığın küresel itibarı zedeleme riski taşıdığını belirten Sanchez, "AB içinde, İsrail üzerinde nasıl etki kurulacağı konusunda bölünmüş ülkeler olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor. "Bence bu kabul edilemez ve Ukrayna'da karşılaştığımız gibi diğer krizlerde güvenilirliğimizi artırmak istiyorsak daha fazla dayanamayız" ifadelerini kullandı. İspanya Başbakanı Sanchez, durumu "21. yüzyıldaki uluslararası ilişkilerin en karanlık bölümlerinden biri" olarak nitelendirdi. - MADRİD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
