İspanya Başbakanı Pedro Sanchez liderliğindeki hükümet güvenoyu aldı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez liderliğindeki azınlık sol parti koalisyon hükümeti Temsilciler Meclisi'nde bugün yapılan oylamayı kazanarak güvenoyu aldı.

İspanya'da geçtiğimiz temmuz ayında yapılan genel seçimlerin ardından muhalefet lideri Alberto Nunez-Feijoo'nun hükümeti kuramaması nedeniyle İspanya Kralı VI. Felipe'nin hükümeti kurmakla görevlendirdiği İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in liderliğinde kurulacak yeni hükümet, bugün Temsilciler Meclisi'nde oylandı. Ayrılıkçı Bask ve Katalan partilerin de desteğini alan Sanchez liderliğindeki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) -Sumar koalisyon hükümeti, 171 hayır oyuna karşılık 179 evet oyu alarak meclisteki güven oylamasını kazandı.

Sanchez'in yarın İspanya Kralı VI. Felipe'nin huzurunda yemin etmesi bekleniyor.

Oylama sonucunda bir dönem daha görevini sürdürecek olan Başbakan Sanchez'in partisi PSOE, Temsilciler Meclisi'nde yapılacak oylamada "evet oyunu" artırmak için Katalan ayrılıkçılara yönelik tartışmalı af tasarısı da dahil ülke genelinde çok sayıda bölgesel parti ile anlaşmalar yapmıştı. Geçtiğimiz hafta ise af tasarısına karşı çıkan binlerce kişi, başkent Madrid başta olmak üzere farklı şehirlerde sokaklara dökülmüş, iktidardaki PSOE'nin Madrid'deki genel merkezi önünde toplanarak, Başbakan Sanchez aleyhinde sloganlar atmıştı.

Ayrıca Başbakan Sanchez, yeni hükümetin önceliğinin Filistin devletinin tanınması için çalışmak olacağını ifade etmişti. - MADRİD