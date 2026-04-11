İspanya Başbakanı: 'Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasına izin vermeyelim'

İSPANYA Başbakanı Pedro Sanchez, Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasına izin vermemeleri gerektiğini söyledi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Barselona'da düzenlenen Avrupa Nabız Forumu'nun kapanış konuşmasını yaptı. Orta Doğu'daki düşmanlıkların sona ermesi gerektiğini belirten Sanchez, "Lübnan'da yeni bir Gazze'ye izin vermeyelim. Dünyanın geri kalanının bize bakmasını ve bizi desteklemesini istiyorsak, Avrupa'nın tutarlı bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Bu nedenle dün, Avrupa Birliği'nin İsrail ile olan ortaklık anlaşmasını askıya almasını önerdim, çünkü İsrail'in özellikle uluslararası ve insancıl hukukla ilgili olan birçok maddesini çiğnediği ve ihlal ettiği açıktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı