İspanya Başbakanı, Ana Muhalefet Lideriyle Televizyonda Tartışma Önerdi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, erken genel seçimler öncesinde ana muhalefetteki Halk Partisi lideri Alberto Nunez Feijoo'ya haftada birer olmak üzere 6 kez televizyonda yüz yüze tartışma düzenlenmesi teklifinde bulundu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinde 23 Temmuz'da yapılacak erken genel seçimler öncesinde ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo'ya haftada birer olmak üzere 6 kez televizyonda yüz yüze tartışma düzenlenmesi teklifini götürdü.

???????Sanchez, katıldığı bir oturumda yaptığı konuşmada, "23 Temmuz'un demokratik tartışmaların seçimleri olmasını öneriyorum. Demokrasi tartışmadır, monolog değil." diyerek, gelecek haftadan itibaren her pazartesi günü PP lideri Feijoo'yu televizyonda yüz yüze tartışmaya davet etti.

Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) lideri olan Sanchez, "İspanya'da mevcut durumda başbakanlık için gerçek adayların sadece kendisi ve Feijoo olduğunu" savundu.

Ukrayna-Rusya savaşının etkisiyle gelecek dönemin "çok daha zor ve karmaşık" olacağını kaydeden Sanchez, seçim kampanyası sürecinde ekonominin öncelikli olacağını belirtti.

Sanchez'in önerisini şimdilik reddetmiş gözüken PP'nin seçim kampanyası sorumlusu Borja Semper, "PSOE liderini eksantrik olmaya çalışmak ve yüz yüze tartışma programlarına ihtiyacı olmakla" suçladı.

İspanya'da 28 Mayıs'ta yapılan yerel seçimlerde PSOE'nin yenilgi alması sonrasında Sanchez, normal şartlarda yıl sonunda yapılması gereken genel seçimleri 23 Temmuz'a çektiğini açıklamıştı.

Yerel seçimlerden büyük başarı elde eden PP, son bir haftadır yayımlanan anketlere göre genel seçimlerden birinci çıkacak parti olarak gösterilse de meclis çoğunluğunu yakalaması için aşırı sağ görüşlü Vox partisinin desteği şart gözüküyor.