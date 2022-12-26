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İsmet İnönü vefatının 49. yılında mezarı başında anıldı

Politika Haberleri

İsmet İnönü vefatının 49. yılında mezarı başında anıldı

2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 49. yılında Anıtkabir'deki mezarı başında anıldı.

2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 49. yılında Anıtkabir'deki mezarı başında anıldı.

Törende ilk olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine çelenk konularak, saygı duruşunda bulunuldu. Heyet, daha sonra İsmet İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti. İsmet İnönü'nün öz geçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve ailesi adına kabre çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından törene katılanlar, İnönü ailesine taziye dileklerini iletti.

Törene İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, torunu Ayşe Gülsün Bilgehan ve bazı aile fertlerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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