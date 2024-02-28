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İsmail Erdem: 28 Şubat süreci Türkiye'ye 381 milyar dolar zarar verdi

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AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, 28 Şubat sürecinin Türkiye'nin ekonomisine 381 milyar dolar zarar verdiğini söyledi. Erdem, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında 28 Şubat 'postmodern darbesi'nin tarihte karanlık bir sayfa olarak yer aldığını belirtti.

Ak Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, 28 Şubat sürecinin Türkiye'nin ekonomisine 381 milyar dolar zarar verdiğini söyledi.

Erdem, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında 28 Şubat "postmodern darbesi"nin tarihte karanlık bir sayfa olarak yer aldığını belirtti.

Türkiye'deki darbeler tarihinden örnekler veren Erdem, AK Parti'nin iktidara geldikten sonra yaşanan bazı olayları anlattı.

Erdem, AK Parti'ye karşı kapatılma davası açıldığını, 15 Temmuz'da FETÖ darbe girişiminin yapıldığını ancak AK Parti'nin bu girişimlere karşı dik durarak milletin yanında yer aldığını vurguladı.

28 Şubat sürecinin Türkiye'ye verdiği zararlara dikkati çeken Erdem, şu ifadeleri kullandı:

"28 Şubat süreci ülkemizde çok büyük sosyolojik yaralar açtı. Devlet ile milletin irtibatını kestiler. Başörtüsü yasaklandı, imam hatip liseleri kapatıldı. Bankalar boşaltıldı, 28 Şubat süreci ülkemiz ekonomisine 381 milyar dolar zarar verdi. Bunların yanında, ihraçlar, tutuklamalar oldu. 6 milyon vatandaşımız fişlendi. İmam hatip liseleri kapatılınca FETÖ'nün gerçek yüzünü bilmeyen muhafazakar aileler çocukları dinini öğrensin diye FETÖ'nün okullarına göndermek zorunda kaldı. Böylece muhafazakar aileler FETÖ'nün okullarına yönlendirildi. Bunlar büyük senaryonun parçalarıydı.

Ancak gelinen noktada 28 Şubat süreci için '1000 yıl sürecek' diyenler, tarihin çöplüğüne atıldı ama biz buradayız ve TBMM çatısı altında seçilmiş bir vatandaş ve milletvekili olarak görevimizi yapıyoruz. 28 Şubatçılar ve onlara alkış tutanları tarih yargılayacak, milletimiz onları vicdanlarında mahkum etti."

Kaynak: AA / Politika

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