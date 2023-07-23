İslami Cihad Hareketi, cezaevlerindeki tutuklular serbest bırakılmazsa toplantıya katılmayacak

Filistin'deki İslami Cihad Hareketi, Batı Şeria'da Filistin yönetiminin idaresinde bulunan cezaevlerinde tutulan mensupları serbest bırakılmadığı takdirde Kahire'de yapılacak toplantıya katılmayacağını duyurdu.

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale, Filistinli grupların katılımıyla 30 Temmuz'da Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenmesi planlanan toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nahhale, "Filistin yönetiminin kontrolündeki cezaevlerinde bulunan mücahit kardeşlerimiz (siyasi tutuklular) serbest bırakılmadan Kahire'deki genel sekreterler toplantısına katılmayacağız." dedi.

Filistin yönetiminden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Filistin yönetimi, Kahire'de 30 Temmuz'da yapılacak toplantıda, İsrail'in 3-4 Temmuz'da Cenin kentine düzenlediği 48 saatlik saldırıların ardından Filistin davasının önündeki tehlikeler ve meydan okumaların ele alınacağını bildirmişti.

Nahhale, 11 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Filistin yönetiminin Batı Şeria'da İslami Cihad Hareketi mensuplarına yönelik tutuklamalarına tepki göstermiş ve bu tutuklamaların Kahire'de yapılacak "genel sekreterler toplantısının başarısını engellediğini" ifade etmişti.