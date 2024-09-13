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İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Filistin'e Destek Toplantısı

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İslam İşbirliği Teşkilatı, İspanya'da düzenlenen üst düzey toplantıda Filistin devleti için destek sağlama ve güvenliğini artırma yollarını görüştü. Acil ateşkes ve insani yardım konuları gündeme geldi.

İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından üyelerin İspanya'daki temaslarının ardından yapılan açıklamada, "Bakanlar, Filistin halkının haklarının karşılanmasını sağlamak, şiddetin yayılması ve uluslararası hukukun devam eden ihlalleri karşısında bölgede ve dünyada güvenlik ile barışı teşvik etmek amacıyla Filistin devletinin tanınmasını etkinleştirmek için sürekli destek sağlamanın önemini görüştü" denildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Temas Grubu üyeleri İspanya'nın başkenti Madrid'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi. İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, "Bakanlar Komitesi üyeleri, Filistin halkının haklarının karşılanmasını sağlamak ve aşırıcılık, şiddetin yayılması ve uluslararası hukukun devam eden ihlalleri karşısında bölgede ve dünyada güvenlik ve barışı teşvik etmek amacıyla Filistin devletinin tanınmasını etkinleştirmek için sürekli destek sağlamanın önemini görüştü" denildi.

Toplantıda 4 Haziran 1967 çizgisinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması suretiyle iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için gerekli adımların atılmasına yönelik acil çabaların ele alındığı belirtilen açıklamada, "Bakanlar, İsrail ordusunun Refah geçişinin Filistin tarafından ve Philadelphia ekseninden çekilmesi, tam kontrolü Filistin Yönetimine yeniden sağlaması gerektiğini vurguladı" ifadeleri kullanıldı.

"Acil ateşkes ihtiyacı ve Şerit'in tüm bölgelerine yeterli ve sürdürülebilir insani yardımın ulaştırılması konuları ele alındı"

Açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların ve Batı Şeria'daki tehlikeli tırmanışın durdurulması için sarf edilen çabaların görüşüldüğü aktarılırken, "Acil ateşkes ihtiyacı ve Şerit'in tüm bölgelerine yeterli ve sürdürülebilir insani yardımın ulaştırılması konuları ele alındı. Adil ve kapsamlı bir barışa ulaşacak, Filistin halkının haklarını koruyacak ve bölgede güvenliği sağlayacak şekilde İsrail yerleşimlerinin genişletilmesinin durdurulması ile tüm uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk ihlalleri için uluslararası hesap verebilirlik mekanizmalarının harekete geçirilmesi ihtiyacı vurgulandı" denildi.

İspanya Başbakanı Sanchez ile gerçekleştirilen toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, Ürdün Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi, Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty, Arap Ligi Genel Sekreteri Genel Sekreter Ahmed Aboul Gheit, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Katar Dışişleri Bakanlığı'nda görevli Devlet Bakanı Mohammed bin Abdulaziz bin Saleh Al Khulaifi ile Bahreyn Krallığı, Norveç Krallığı, Slovenya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları ve temsilcileri ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell katıldı. - MADRİD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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