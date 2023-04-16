İslam İşbirliği Teşkilatı'nda Sudan'daki taraflara diyalog çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Sudan'daki çatışmalardan endişe duyduğunu dile getirerek, ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (RSF) diyalog çağrısında bulundu.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar sürerken, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), çatışmalar ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Sudan'daki çatışmalardan endişe duyulduğu dile getirilerek, derhal ateşkes ve diyalog yoluna geri dönülmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Sudan halkının ve liderliğinin bu krizi müzakere ve diyalog yoluyla aşma becerilerine olan güvene vurgu yapıldı.

Taraflar arasındaki anlaşmazlık

Sudan'da ordu ile RSF arasındaki gerilim, 5 Aralık 2022'de sivil hükümete geçişin ve demokratik seçimlerin önünü açması amacıyla imzalanan "çerçeve anlaşmada" RSF'nin tamamen orduya entegre edilmesini içeren reformdan kaynaklanıyor. Ordunun başında bulunan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, RSF'nin ordudan bağımsız bir güç olarak hareket etmesine daha fazla müsamaha göstermeyeceğini belirterek derhal orduya katılmasını, RSF'nin başındaki Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo ise bunun sivil bir yönetim ile gerçekleştirilmesini istiyor. RSF, eski yönetimde Darfur'daki isyancılara karşı savaşmak için kurulmuştu. - CİDDE