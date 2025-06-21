İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 51. Oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak Filistinli...

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İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 51. Oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin acısını acımız, hüznünü hüznümüz biliyoruz" dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 51. Oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin acısını acımız, hüznünü hüznümüz biliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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