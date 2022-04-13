İslahiye'de muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı - Haberler

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İslahiye'de muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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İslahiye'de muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kaymakam Mustafa Anteplioğlu, ilçedeki mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kaymakam Mustafa Anteplioğlu, ilçedeki mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kaymakam Mustafa Anteplioğlu, mahalle muhtarıyla bir araya gelerek istişare toplantısı yaptı. Muhtarların sorun ve taleplerinin dinlendiği toplantıda Kaymakam Anteplioğlu, ilgili kurum amirlerine sorunların çözümü için gerekli talimatları verdiği görüldü. Nisan ayı dolayısıyla İslahiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen muhtarlar toplantısına, Kaymakam Mustafa Anteplioğlu, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Hasan Boncuk, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Fatih Kökce ile diğer daire amirleri katıldı.

Toplantı, Belediye Başkanı Kemal Vural'ın yapılan ve yapılacak olan hizmetlerle alakalı bilgi vermesi ile sona erdi. - GAZİANTEP

İslahiye'de muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı

İslahiye'de muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika, Güncel, Haberler

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