Islah Partisi, Ali el-Haysi'nin suikastının sorumlularının bulunması çağrısı yaptı

Yemen'deki Islah Partisi, parti yöneticilerinden Ali el-Haysi'ye düzenlenen suikastın sorumlularının bulunması ve adalete teslim edilmesi çağrısı yaptı. Suikast kınanırken, tüm siyasi güçlerden saldırıyı kınaması istendi.

Yemen'deki önemli siyasi oluşumlardan Islah Partisi, parti yöneticilerinden Ali el-Haysi'ye düzenlenen suikastın sorumlularının bulunması çağrısı yaptı.

Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Taiz kentine bağlı El-Muha ilçesinde Ali el-Haysi'nin hayatını kaybetmesine neden olan suikasta tepki gösterildi.

Haysi'ye düzenlenen "korkakça saldırının" kınandığı açıklamada, El-Muha'daki güvenlik birimlerine suçluların bulunması ve adalete teslim edilmesi çağrısı yapıldı.

Ülkedeki tüm siyasi güçler ve partilerden saldırıyı kınaması istenen açıklamada, bu tür eylemlerin vatanı hedef alan tehlikeli suçlar olduğu vurgulandı.

Muha kentinin kanaat önderlerinden olan Haysi, dün motosikletli iki kişi tarafından düzenlenen suikast sonucu yaşamını yitirmiş, saldırının sorumluluğunu üstlenen olmamıştı.

Yemen'de, İran destekli Husilerin, Eylül 2014'te Sana ve bazı bölgeleri ele geçirmesinden bu yana istikrarsızlık sürüyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede 2015 yılından bu yana Islah Partisi yöneticisi ve üyesi onlarca kişi özellikle güney kentlerinde düzenlenen saldırılarda hayatını kaybetmişti.