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İŞKUR Aracılığıyla 13,4 Milyon Vatandaş İşe Yerleşti

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 21 yılda İŞKUR aracılığıyla 13,4 milyon vatandaşın işe yerleştiğini belirtti.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İstihdamın ve iş gücü niteliğinin artırılmasına yönelik attığımız adımlarla son 21 yılda 13,4 milyon vatandaşımız İŞKUR aracılığıyla işe yerleşti" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin iş gücü piyasasının en önemli aktörü olan Türkiye İş Kurumu'muzun 12'nci Genel Kurulu'nu gerçekleştirdik. İstihdamın ve iş gücü niteliğinin artırılmasına yönelik attığımız adımlarla son 21 yılda 13,4 milyon vatandaşımız İŞKUR aracılığıyla işe yerleşti. Türkiye Yüzyılı'nı istihdamın, kalkınmanın yüzyılı yapmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Olağan Genel Kurul toplantısının ülkemiz, milletimiz ve kurumumuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Vedat Işıkhan İŞKUR Politika Ekonomi Güncel Haberler

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