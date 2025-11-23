İŞKUR Aday Havuz Sistemi ile İş Arayanlar ve İşverenler Buluşuyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş arayan ve işveren vatandaşların İŞKUR Aday Havuz Sistemi sayesinde bir araya geldiğini ifade ederek, "İşgücümüzü dijital çağın imkanlarıyla birleştiriyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İş gücümüzü dijital çağın imkanlarıyla birleştiriyoruz. Aday Havuz Sistemimiz sayesinde iş arayan vatandaşlarımız ve işverenler http://adayhavuz.iskur.gov.tr platformunda bir araya geliyor. Geçtiğimiz yılın Eylül ayından bugüne 35 binden fazla işveren sistemimizi kullandı. İşverenler; 120 bine yakın sorgulama yaptı. Yaklaşık 2 milyon aday sistemde görüntülendi. 560 bine yakın aday ile iletişime geçildi. Yenilikçi uygulamalarımız ile işgücümüzü desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA