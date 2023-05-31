İskilip'ten Erdoğan'a en yüksek oy oranı

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda Çorum'un 4 büyük ilçesi arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en yüksek oy oranının yüzde 80,02 ile İskilip'ten çıktığını bildirdi.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda Çorum'un 4 büyük ilçesi arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en yüksek oy oranının yüzde 80,02 ile İskilip'ten çıktığını bildirdi.

Sülük, yaptığı yazılı açıklamada, sandığa giderek oy kullanmalarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

İkinci tur seçimlerinin 28 Mayıs'ta yapıldığını hatırlatan Sülük, "Çorum'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yüzde 64,78 oranında oy almıştır. Çorum'un 4 büyük ilçesi arasında en yüksek oy oranına İskilip ilçemiz ulaşmıştır. İlçeler arasında İskilip yüzde 80,02 oyla ilk sırayı alırken diğer büyük ilçelerden Alaca yüzde 70,57, Osmancık yüzde 70,93 ve Sungurlu yüzde 73,04 oranında Erdoğan'a oy vermiştir." ifadelerini kullandı.

Yeni dönemin Türkiye'ye, Çorum'a ve İskilip'e hayırlı olması temennisinde bulunan Sülük, şunları kaydetti:

"2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminin yüksek oy oranı ile kazanılması için var gücümüzle çalışarak üzerimize düşen tüm desteği verdik. Çalışmalarımızın olumlu sonuçlarını almış olmaktan mutluyuz. Milliyetçi Hareket Partimize, ittifak paydaşı olan AK Parti, Yeniden Refah Partisi yönetimlerine, ülkücü camiamız ile tüm İskilip halkına teşekkür eder, şükranlarımı sunarım."